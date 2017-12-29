29 декабря 2017, 00:03

Близкие жертв рассказали о жизни после теракта в Волгограде

Теракт на вокзале и взрыв в троллейбусе четыре года назад стали для города страшной трагедией, заявили волгоградцы "Кавказскому узлу". Сотрудники вокзала, избежавшие ранений, не получили компенсаций за тяжелый психологический вред. Жертвы терактов нуждаются в дополнительных выплатах, считает адвокат.

Как писал "Кавказский узел", днем 29 декабря 2013 года на железнодорожном вокзале Волгограда произошел взрыв. Погибли 18 человек, 45 получили ранения. Днем позже, 30 декабря, еще один взрыв произошел в троллейбусе №15 недалеко от рынка в Дзержинском районе Волгограда. При взрыве в троллейбусе погибли 16 человек, 28 были ранены.

В причастности к волгоградским терактам обвинялись четверо уроженцев Дагестана: братья Магомеднаби и Тагир Батировы, Алаутдин Дадаев и Ибрагим Магомедов. На суде Батировы отказались от показаний, а Алаутдин Дадаев и Ибрагим Магомедов заявили о своей невиновности. В декабре 2014 года фигуранты дела о терактах в Волгограде получили от 3 лет 10 месяцев до 19 лет колонии.

Траурные мероприятия по случаю четвертой годовщины двух терактов пройдут у гарнизонного универмага и железнодорожного вокзала в Волгограде 29 и 30 декабря. Некоторые жители Волгограда еще накануне принесли к зданию вокзала цветы, сообщила побывавшая на месте двух взрывов 28 декабря корреспондент "Кавказского узла".

На железнодорожном вокзале продолжается реконструкция - здание обнесено металлическим забором с объявлением о работах, но доступ к памятному знаку открыт. Рядом с мемориалом лежат розы и гвоздики. По словам работницы вокзала, "люди часто останавливаются у знака, иногда приносят цветы".



Досмотровые зоны железнодорожного вокзала в ходе реконструкции вынесут на Привокзальную площадь, рассказала руководитель службы по связям с общественностью Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова корреспонденту "Кавказского узла".



"Планируется вынос зон безопасности. В настоящий момент возведены два павильона, в которых будут располагаться посты безопасности и досмотровое оборудование, ведется их отделка. Кроме того, территория вокзала будет огорожена", - сообщила она.

Волгоградцы о теракте: забыть такое невозможно

Прохожий Сергей Петрович сообщил, что только что приехал в Волгоград из Москвы. "О терактах в Волгограде мне, конечно, известно, но я бы отметил, что о них сообщили всего несколько раз и потом тишина. Они обсуждались гораздо меньше, чем теракты в Москве или Петербурге, хотя за волгоградскими терактами стоят такие же жизни, как и за столичными", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

У памятника возле гарнизонного универмага, рядом с которым 30 декабря 2013 года был взорван троллейбус, цветов 28 декабря не было. Цветы к памятнику приносят редко, сообщил житель дома №22 по улице Качинцев Виктор Степанович корреспонденту "Кавказского узла".

"Цветы приносят в основном 30 декабря, когда проходит митинг. Вокруг памятника кустарники, их никто не поливает, они засохли", - посетовал мужчина, отметив, что "теракт был страшным".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Предновогодние теракты в Волгограде (2013)"

"Я никогда не мог подумать, что это произойдет так близко ко мне и к моей семье. Но люди не могут постоянно жить скорбью, им надо жить дальше, поэтому естественно, что каждый день сюда цветы не носят", - подытожил он.



Проходившая мимо памятника Зоя Григорьевна поспорила с его утверждением, отметив, что "памятник не брошенный". "Город ухаживает за этим местом, летом здесь были цветы — анютины глазки, здесь митинги проходят. Забыть такое невозможно, после этого теракта страшно ездить не только в троллейбусах, но и в любом транспорте, да и вообще страшно", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Цветы к памятнику иногда приносят, подтвердила дворник, убиравшая территорию у дома №24 по улице Качинцев. Рядом, у гарнизонного универмага, бригада рабочих укладывала плитку.

"Это была страшная катастрофа в нашем городе. К сожалению, никто не застрахован от повторения подобного. Сообщения о терактах мы слышим почти ежедневно, это происходит в самых разных странах мира", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из рабочих, Валерий.

Тамара Маковкина: сын ценой жизни спас других людей

Мама погибшего при взрыве на вокзале Дмитрия Маковкина Тамара Владимировна приедет сегодня в Волгоград из Октябрьского района области. Старший сержант полиции волгоградского линейного управления МВД на транспорте Дмитрий Маковкин дежурил в день теракта у входа в здание вокзала и остановил человека, оказавшегося террористом-смертником.

В годовщину гибели сына Тамара Владимировна собирается посетить его могилу на Димитровском кладбище и траурное мероприятие у вокзала. "В прошлом году мы поминали Диму дома в столовой, а на кладбище была панихида, возлагали венок. В четвертую годовщину не поминают", - сказала Тамара Маковкина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, все положенные компенсации она получила, но по вопросу установки памятника ее сыну "был небольшой скандал". "Управление, в котором работал Дима, обещало, что 18 августа 2015 года, в день его 30-летия, поставит памятник, а потом сказали, что денег нет. Мы бы и сами могли поставить памятник, но ведь нам обещали. Дело дошло до Москвы, и памятник установили", - пояснила она.

Младший брат Дмитрия Маковкина, Александр, теперь работает на его месте, сообщила женщина. "Смотрим телевизор, то там террористы, то там... Переживаем, душа болит. Как раз опять эта дата, Саша дежурит 31-го в день и 1-го в ночь. Новый год теперь для нас не праздник", - призналась Тамара Маковкина.

Тамара Владимировна отметила, что сослуживцы помнят о ее погибшем сыне. "После скандала с памятником о нас забыли, но в этом году в линейном управлении появился новый начальник, и о нас опять вспомнили. Третий год на стадионе "Динамо" проходит турнир по футболу имени Дмитрия Маковкина. В этом году играли прокуратура, Следственный комитет, линейное управление и городское управление полиции. Нас приглашали, мы были на торжественном открытии. В этом году, 18 августа, именем сына назвали катер линейного управления, я первая ступила на него. Там была вся семь, и внук мой, тоже Дима Маковкин. В этом году в местной школе уже четвертый год проходит турнир по боксу имени моего сына", - рассказала она.

Дмитрий Маковкин получил посмертно Орден мужества. "Сын ценой жизни спас других людей и достоин звания Героя России, но ни от звания, ни от ордена нам не легче", - добавила женщина.

Сотрудники вокзала не получили компенсаций за ущерб здоровью



Жительница Волгограда Наталья рассказала, что ее супруг работал на вокзале и сразу после теракта находился на работе. Он не получил травм при взрыве и не был признан пострадавшим, но его здоровье после теракта пошатнулось, сообщила женщина.

"Он пришел на работу уже после взрыва - взял тогда с собой три упаковки валидола, корвалол. Там погибли двое сотрудников досмотра. Была развернута палатка, куда складывали фрагменты людей, и для тех, кто там работал, это не прошло просто так. Одна девушка-досмотровик лечилась в Москве, она до сих пор проходит реабилитацию. Другая девушка выведена на более легкую службу", - сообщила Наталья корреспонденту "Кавказского узла".

От властей ее супруг "ничего не получил", подчеркнула она. "Мы потом прочитали в газете "Гудок", что 314 сотрудников железной дороги получили премии после теракта - мой муж и другие получили по 4000 рублей. Все это не прошло бесследно, сейчас муж болен", - сказала жительница Волгограда.

Чиновники рассказали о компенсациях пострадавшим

По данным администрации Волгоградской области, в результате трех терактов в 2013 году погибли 40 человек и более 100 получили ранения.

Помимо предновогодних в 2013 году в Волгограде был еще один теракт. 21 октября 2013 года в рейсовом автобусе №29 в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв. На месте погибли шесть пассажиров и смертница, которой, по данным следствия, была уроженка Дагестана Наида Асиялова.

"Из федерального бюджета членам семей погибших было выплачено по одному миллиону рублей и пособие на погребение. Пострадавшим за тяжкий и средний вред здоровью выплачено по 400 тысяч рублей, за легкий вред - по 200 тысяч рублей на человека. Из областного бюджета членам семей погибших было выплачено по одному миллиону рублей", - говорится в ответе администрации Волгоградской области от 28 декабря на запрос корреспондента "Кавказского узла".

Пострадавшим при взрыве автобуса в октябре выплатили по 400 тысяч за тяжкий и средний вред здоровью и по 100 тысяч - за легкий вред, кроме того все пострадавшие получили материальную помощь - по 80 тысяч рублей. Семьи погибших получили по 150 тысяч рублей материальной помощи. Пострадавшим при терактах в декабре также было выплачено по 200 тысяч рублей в качестве материальной помощи, отмечается в ответе чиновников.

Адвокат: пострадавшие должны иметь специальный статус

Пострадавшим от терактов должен быть присвоен специальный статус, считает адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.



"Люди, получившие инвалидность в результате терактов, могут рассчитывать на выплаты в связи инвалидностью и потерей трудоспособности. Если ребенок лишается родителей, ему тоже выплачивается пособие - обычное, предусмотренное в таких случаях законодательством. Никаких специальных статусов для пострадавших от терактов не предусмотрено", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Вопрос о статусе для жертв терактов должен быть проработан, уверена адвокат Бирюкова. "Это другая категория людей, они, безусловно, отличаются от тех, кто получил инвалидность в обычной жизни. Тем более пострадавшими в Волгограде были не только взрослые, но и дети, которых травма может преследовать всю жизнь. Конечно, нужны дополнительные выплаты и компенсации - если это произошло, то есть вина властей, которые такое допустили", - заметила Ирина Бирюкова.

Адвокат предположила, что пострадавшие в результате терактов спустя четыре года самостоятельно оплачивают медицинские обследования и лечение. "Если бы кто-то был признан виновным, компенсации морального и материального ущерба можно было бы взыскать с него в порядке гражданского судопроизводства. Но таким образом снимается вина с властей, что на мой взгляд неправильно", - подытожила адвокат.

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"