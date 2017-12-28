Переселенцы из Абхазии. Фото © Sputnik / Alexander Imedashvili https://sputnik-georgia.ru/georgia/20170622/236384867/Vynuzhdennym-pereselencam-v-Gruzii-prodolzhajut-vydavat-zhile.html

28 декабря 2017, 17:46

Власти Грузии рапортовали о передаче квартир 445 семьям переселенцев

Жилье в восьми новостройках в Гори получили сегодня 445 семей вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии, сообщило грузинское правительство.

"Кавказский узел" писал, что в марте министерство по делам беженцев и расселения Грузии сообщило о выделении средств на покрытие ипотеки для 100 семей беженцев, которые купили жилплощадь до 1 января 2017 года, а 13 апреля правительство Грузии приняло решение об обеспечении 227 семей беженцев безвозмездным жильем.

В сегодняшнем мероприятии по передаче переселенцам квартир в Гори участвовал премьер-министр Георгий Квирикашвили"Это жилье станет одной из ваших квартир и главным местом жительства, но очаг и дом будут там, откуда вы ушли. С божьей помощью, нашими большими стараниями, нашими общими усилиями, мы все сможем объединить нашу страну и жить в мире", - цитируют премьера "Новости-Грузия".

По данным правительства Грузии, с 2012 года постоянное жилье получили от властей более 16 тысяч семей вынужденных переселенцев, сообщил премьер-министр. Всего в Грузии проживают около 267 тысяч вынужденных переселенцев из Абхазии и Южной Осетии, информирует "Грузия Online".

Примечание:

"Переселенцы из Южной Осетии потребовали от властей Грузии выполнения предвыборных обещаний", "В Грузии беженцы в знак протеста решили пройти маршем от Поти до Тбилиси", "НПО CiDA проверяет эффективность проекта "Новая экономическая инициатива" в селах Грузии".

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