28 декабря 2017, 17:19

Возобновлено расследование дел о хищении российской помощи в Южной Осетии

Расследование 22 уголовных дел о хищении в Южной Осетии финансовой помощи возобновила Генпрокуратура России, сообщил сегодня Анатолий Бибилов, также заявив об отказе от кадровых изменений в правительстве республики.

"Кавказский узел" писал, что в июне 2016 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о возбуждении ряда уголовных дел о хищениях и нецелевом использовании российской финансовой помощи. Дела были переданы российской стороне, но их расследование с 2012 года замедлилось. В октябре 2016 года в России было возобновлено расследование семи ранее приостановленных уголовных дел о хищениях российской финансовой помощи.

Пресс-конференция Анатолия Бибилова состоялась в Цхинвале сегодня, 28 декабря. В ходе пресс-конференции Бибилов назвал работу правительства Южной Осетии удовлетворительной, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Такую оценку я ставлю, исходя из опыта проделанной работы кабмина. В частности, правительство мобилизовало госбюджет на 250 миллионов рублей. За последние полгода выполнение инвестиционной программы доведено до 90 процентов. Кроме того, уже предопределены реальные доходы на 2018 год", - сказал Бибилов.

Бибилов добавил, что доволен работой премьер-министра Эрика Пухаева и в 2018 году кадровых изменений в правительстве не планирует.

Также Бибилов в ходе пресс-конференции заявил о том, что Генеральная прокуратура России возобновила расследование уголовных дел, возбужденных по факту хищений средств российской помощи в Южной Осетии. Об этом Бибилов заявил, комментируя вопрос о результатах рабочей поездки в России и встреч с руководителями федеральных ведомств.



"22 уголовных дела возобновлены. С теми, кто расхищает бюджетные деньги, ворует у народа Южной Осетии, мы и дальше намерены бороться", - приводятся слова Бибилова на сайте Госинформагентства "Рес".

По данным Минфина Южной Осетии, доходы бюджета республики в 2017 году были определены в сумме 8 миллиардов 186 миллионов рублей. Из них финансовая помощь России составила 7 миллиардов 266 миллионов 270 тысяч рублей. Финансовая помощь со стороны России в 2018 году, по прогнозу властей республики, составит 6 миллиардов 17 миллионов 100 тысяч рублей. Собственные доходы госбюджета в 2018 году составят порядка одного миллиарда рублей.

Автор: Арсен Козаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"