28 декабря 2017, 17:16

Застройщик и подрядчик ЖК "Парк Европейский" арестованы в Волгограде

Суд Центрального района Волгограда постановил сегодня заключить под стражу на два месяца гендиректора ООО "Орион" Евгения Карпушова и руководителя фирмы "Трейд" Юрия Бескровного.

Как информировал "Кавказский узел", 5 мая дольщики ЖК "Парк Европейский" в Волгограде добились возбуждения уголовного дела в отношении гендиректора филиала компании "Квартстрой" Евгении Красильниковой и руководителя компании "Орион" Евгения Карпушова. 21 июля был арестован Федор Кифишин, также подозреваемый в хищении средств участников долевого строительства ЖК "Парк Европейский" и ЖК "Доминант" в Волгограде. Участники собрания обманутых дольщиков 20 октября заявили о неэффективности следствия в отношении застройщиков.

Об аресте гендиректора ООО "Орион" Евгения Карпушова и генподрядчика строительства ЖК "Парк Европейский", руководителя фирмы "Трейд" Юрия Бескровного, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава инициативной группы обманутых дольщиков Александр Назаров.

По словам Назарова, до суда Карпушов и Бескровный были задержаны по санкции прокурора на двое суток. "Дольщики писали следователю большое письмо с просьбой изменить меру пресечения с подписки о невыезде на арест, под ним подписались 100 человек. Такое же письмо было отправлено в областную прокуратуру. Видимо, была реакция на наши письма", - отметил Александр Назаров.

Комментариев от Евгения Карпушова, Юрия Бескровного или их представителей относительно ареста не поступало.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес, а следовательно, разделяют с застройщиком многочисленные риски, даже если застройщик вполне добросовестный, говорится в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник". В справке собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"