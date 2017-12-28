28 декабря 2017, 15:09

Объявлен конкурс на пост главы Верховного суда Дагестана

Высшая квалификационная коллегия судей России 27 декабря объявила об открытии вакантных должностей, в числе которых значится должность председателя Верховного суда Дагестана. Прием документов продлится до 8 февраля 2018 года.

Как писал "Кавказский узел", в 2017 году истекли полномочия главы Верховного суда Дагестана Руслана Мирзаева, который был назначен на эту должность в 2011 году. В мае 2017 года ВККС выбрала на пост председателя Верховного суда Дагестана кандидатуру председателя Ленинского районного суда Махачкалы Руслана Исаева.

Председатель Верховного суда республики назначается на должность президентом страны сроком на шесть лет по представлению председателя Верховного суда России, при наличии положительного заключения ВККС.

В числе вакантных должностей, о которых сообщила 27 декабря Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации, кроме председателя Верховного суда Дагестана, также значатся посты заместителя председателя Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда, судьи Владикавказского гарнизонного военного суда.

Последний день приема документов – 8 февраля 2018 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются, говорится в сообщении от 27 декабря на сайте ВККС.

В настоящее время Верховный суд Дагестана в ранге исполняющего обязанности председателя возглавляет Артур Орцханов. Заместитель председателя суда является Сулейман Сулейманов, отмечается в информации на сайте суда.

Официально вступить в должность главы Верховного суда Дагестана рекомендованный ВККС Руслана Исаева не смог, так как его кандидатура утверждена не была, передает сегодня РИА «Дагестан».

Администрация президента России должна была рекомендовать Владимиру Путину (или отказать в рекомендации) кандидатуру Исаева до 1 сентября 2017 года, написал 25 июля «Черновик».

А в сегодняшней его публикации предполагается, что предпочтение при выборе нового председателя Верховного суда Дагестана будет отдано представителю судейского сообщества – не дагестанцу. Объясняет это издание словами врио главы республики Владимира Васильева во время последней встречи с Владимиром Путиным, что после согласования с ним кандидатуры нового прокурора Дагестана вопрос о назначении руководителя Верховного суда региона также пройдет с ним процедуру согласования.

3 октября президент России назначил врио главы республики руководителя думской фракции "Единой России" Владимира Васильева. 21 ноября информированные источники заявили, что кандидатом на должность главы прокуратуры Дагестана утвержден прокурор Хакасии Денис Попов.

Отметим, что в преддверии завершения срока полномочий Мирзаева на посту главы ВС Дагестана, 22 ноября 2016 года, Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрела две кандидатуры на эту должность. В их числе были Руслан Мирзаев и его заместитель Сулейман Сулейманов. Квалификационная коллегия судей отказала им обоим. Мирзаев выражал несогласие с решением квалификационной комиссии.

Уроженец Кайтагского района даргинец Руслан Мирзаев считался креатурой тогдашнего главы Дагестана Магомедсалама Магомедова. Руслан Исаев по национальности является кумыком. При выборе кандидатуры на пост председателя Верховного суда Дагестана Высшая квалификационная коллегия судей России впервые не учитывала принцип национального квотирования, заявили в мае 2017-го опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты, комментируя решение ВККС поддержать Исаева.