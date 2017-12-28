28 декабря 2017, 12:48

Врачи назвали удовлетворительным состояние отравившихся детей в Дагестане

Жизни пятерых детей, отравившихся угарным газом в Левашинском районе, ничего не угрожает, сообщили сегодня в Минздраве Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря пятеро детей из села Нижние Чугли Левашинского района были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Возраст детей - от пяти до 13 лет, они родные сестры. Пострадавшие находятся в Левашинской центральной районной больнице, сообщает со ссылкой на Минздрав ТАСС.

"Врачи оценивают состояние детей, отравившихся угарным газом накануне в селе Новые Чугли в Левашинском районе Дагестана, как удовлетворительное. Их жизням ничего не угрожает", - цитирует источник в министерстве "Интерфакс".