28 декабря 2017, 12:07

Путин объявил терактом взрыв в Санкт-Петербурге

Дело о взрыве в питерском супермаркете, который произошел 27 декабря, следствие квалифицировало как попытку убийства, однако президент России сегодня назвал инцидент терактом. Путин напомнил также о недавнем задержании уроженцев Дагестана и Ингушетии по делу о подготовке терактов в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин сегодня объявил, что взрыв, произошедший 27 декабря в Санкт-Петербурге, был терактом. Он добавил, что поручил ФСБ при задержании подозреваемых действовать "в рамках закона, только закона", но разрешил "в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте" при угрозе жизням правоохранителей.

Президент также напомнил, что "совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта", пишет "Интерфакс".

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за информацию ЦРУ, которая, по его словам, помогла предотвратить теракты в Санкт-Петербурге. По делу о подготовке терактов задержаны семь человек, в том числе уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев и уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев. Следователи считают, что они планировали, в частности, взрывы в людных местах. Один из задержанных признался в суде, что собирался взорвать Казанский собор.

Взрыв около камер хранения в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел вечером 27 декабря. Пострадали 13 человек, уточняет издание.

По предварительным данным, в магазине произошел взрыв начиненного поражающими элементами самодельного взрывного устройства, эквивалентного 200 граммам в тротиловом эквиваленте, говорится в сообщении, размещенном 27 декабря на сайте Следственного комитета России.

Следствие ведется по делу о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), уточнила пресс-служба СКР.

За полчаса до взрыва в "Перекресток" вошел "брюнет неславянской внешности", который оставил рюкзак в камере хранения, а через несколько минут покинул супермаркет, пишет сегодня со ссылкой на свои источники "Фонтанка".

Напомним, что, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" экспертов, боевики запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" переходят от сложно организуемых групповых атак к одиночным акциям, требующим минимальной организации и средств.

Примечание:

"Петербурженка отсудила 50 тысяч после спецоперации против боевиков с Кавказа", "Курсант из Дагестана осужден за подготовку захвата заложников в Санкт-Петербурге", "Число жертв теракта в Петербурге возросло до 16 человек".

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