28 декабря 2017, 11:44

Директор муниципального учреждения на Ставрополье обвинен в покушении на мошенничество

Директор муниципального казенного учреждения "Новоблагодарненское" в Предгорном районе за взятку пообещал выделить земельный участок, заявили следователи.

По данным следствия, обвиняемый пообещал своему знакомому за 130 тысяч рублей выделить земельный участок под строительство индивидуального жилого дома. "За данную услугу мужчина получил от знакомого 10 тысяч рублей, а через несколько дней оставшуюся часть денег в размере 120 тысяч рублей, после получения которых был задержан", - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

Директор учреждения обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Уголовное дело направлено в суд, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что по делу о мошенничестве осужден ставропольский чиновникБывший сотрудник администрации Степновского района приговорен к 2,5 года тюрьмы за незаконное приобретение участка сельхозназначения, сообщила прокуратура 12 декабря.

Примечание:

"Дело подозреваемой в мошенничестве ставропольской судьи передано в суд", "Помощник судьи в Пятигорске обвинена в мошенничестве", "Глава поселка на Ставрополье осужден на четыре года за мошенничество".

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