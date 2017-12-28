28 декабря 2017, 06:35

Прокуратура возложила на водителя грузовика вину за ДТП с маршруткой на Ставрополье

Водителю грузового тягача предъявлено обвинение в совершении автоаварии с микроавтобусом в Кочубеевском районе, в результате которой погибли три человека. Дело поступило в суд.

Как информировал "Кавказский узел", утром 27 июля на 232-м километре федеральной трассы "Кавказ" большегруз Volvo врезался в пассажирскую "Газель", ехавшую по маршруту Невинномысск - Кочубеевское. Одна пассажирка маршрутки погибла на месте, вторая скончалась в тот же день в больнице, еще шесть человек были госпитализированы.

По версии следствия, водитель грузовика врезался в маршрутку, когда та стояла на полосе торможения в попутном направлении. В результате ДТП, по уточненным данным прокуратуры, погибли трое пассажиров микроавтобуса и еще одному причинен тяжкий вред здоровью.

Водителю грузовика предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трех человек (ч.5 ст.264 УК РФ), сообщается 27 декабря на сайте прокуратуры Ставропольского края.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Кочубеевский районный суд, отмечается в сообщении.

Слушание дела в отношении подсудимого Василькова назначено на 11.30 мск 10 января 2018 года, уточняется на сайте Кочубеевского райсуда.

Примечание:

"Восемь пострадавших остаются в больнице после ДТП с микроавтобусом на Ставрополье", "Четыре человека ранены в массовом ДТП на Ставрополье", "Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье".

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