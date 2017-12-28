28 декабря 2017, 02:43

ЕНД отрицает связь убийства Ломара Нигуриани с политикой

Убийство в Сванетии депутата сакребуло Местиа Ломара Нигуриани связано не с его политическими взглядами, а с ухудшением криминогенной ситуации, заявил глава фракции "Единое национальное движение" в парламенте Грузии Роман Гоцеридзе. Родственники Нигуриани объясняют убийство личным конфликтом между депутатом и его предполагаемым убийцей.

Как информировал "Кавказский узел", депутат сакребуло Местиа, глава районной организации "Единого национального движения" Ломар Нигуриани был застрелен 25 декабря в поселке Местиа. По данным МВД Грузии, 39-летний мужчина несколько раз выстрелил из огнестрельного автоматического оружия в Нигуриани, который в тот же день скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Личность подозреваемого установлена, ведется его розыск. В полиции предварительной версией убийства назвали личный конфликт.

"Не считаю это убийство совершенным на почве политических взглядов, но это показатель ухудшения криминогенной ситуации, возвращения чувств безнаказанности и вседозволенности", - заявил 27 декабря корреспонденту "Кавказского узла" глава фракции "Единое национальное движение" в парламенте Грузии Роман Гоцеридзе.

Местонахождение подозреваемого в убийстве депутата не установлено, уточняет "Sputnik-Грузия".

Ломар Нигуриани застрелен из автомата своим же родственником на почве бытового конфликта из-за места складирования снега при расчистке крыши дома депутата. Депутат заслонил от пули своего сына, в которого в ходе словесной перепалки прицелился из автомата родственник, сообщает телеканал "Рустави 2".

"Была какая-то конфронтация между убитым и предполагаемым убийцей", - сказала родственница депутата Анна Чортолани.

Представитель "Единого национального движения" Зураб Меликишвили отметил, что убийство Нигуриани связано с ухудшением криминогенной ситуации в стране. "Естественно, мы подождем, чтобы разобраться в деталях, но главная причина этого - сложная криминогенная ситуация в Грузии сегодня", - приводит слова Меликишвили, как и слова Чортолани, грузинский телеканал.

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"