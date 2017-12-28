28 декабря 2017, 00:16

"Электроцинк" рапортовал о сокращении выбросов во Владикавказе

Руководство"“Электроцинка" отчиталось о выполнении соглашения, заключенного с властями Северной Осетии, и пообещало снизить экологические риски в рамках новой программы.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году власти Северной Осетии договорились с владельцами "Электроцинка" о закрытии экологически вредного производства свинца. В октябре 2017 года власти рапортовали об отсутствии претензий к "Электроцинку".

Жители Северной Осетии на протяжении многих лет проводили акции и выходили на пикеты против деятельности металлургического предприятия "Электроцинк" - одного из крупнейших предприятий цветной металлургии в России. Производит цинк, свинец, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы, полипропилен, индий.

Сегодня на заводе "Электроцинк" во Владикавказе прошла пресс-конференция с участием председателя правительства Северной Осетии Таймураза Тускаева, руководства предприятия, министерства промышленности и транспорта, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Гендиректор ОАО "Электроцинк" Игорь Ходыко напомнил, что в целях снижения риска аварийных выбросов загрязняющих веществ "была принята комплексная программа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Владикавказа на 2016-2017 годы". Завод выполнил все свои обязательства по соглашению, заявил Игорь Ходыко.

В 2016 году построены и введены в эксплуатацию новые промывные и сушильная башня, в этом году введена в работу новая санитарная труба, в 2018 году в строй планируется ввести новый конечный абсорбер - установку для поглощения газов. Инвестиции завода в модернизацию цеха за два года составили 202,4 млн рублей, рассказал Игорь Ходыко.

С территории предприятия за два года было вывезено и отправлено на переработку около 43 тысяч тонн клинкера - отходов предприятия, также сообщил генеральный директор завода.



Руководитель ОАО "Электроцинк" отметил, что уже разработана и запланирована программа развития предприятия до 2022 года. Ее реализация, по его словам, позволит "улучшить условия труда и снизить экологические риски".

Судя по программе развития предприятия, презентованной в ходе пресс-конференции, запланирована ликвидация устаревших производственных участков. С целью снижения экологической нагрузки "с предприятия продолжится вывоз отвального клинкера с последующей рекультивацией территорий техногенного месторождения", утверждается в презентации.

"Мы сокращаем выбросы, действуем в рамках российского законодательства. Многочисленные проверки, проведенные надзорными органами, свидетельствуют об этом", - сказал Игорь Ходыко.

В свою очередь премьер-министр республики Таймураз Тускаев заявил о том, что "сохранение и развитие промышленности является источником экономического благополучия республики". "Задача республики - получить больше отчислений в бюджет и новые рабочие "места”, - сказал Тускаев.

При этом соблюдение экологических норм и сохранение качества жизни людей являются приоритетом, отметил в ходе пресс-конференции председатель правительства.

Тем не менее, по его словам, он "поддерживает инициативу депутатов парламента о создании рабочей группы по анализу экологической ситуации в республике и информирования о ней общественности".

"Нужно, чтобы была ясность и не было никаких политических спекуляций, желания заработать на этом политический капитал. При этом я не думаю, что есть люди, которые возьмут на себя обязательства трудоустроить тех граждан, которые работают на "Электроцинке". И нужно учитывать их мнение. Поэтому нужен объективный и взвешенный подход к ситуации", - заявил Тускаев.



С 2003 года ОАО "Электроцинк" входит в состав Уральской горно-металлургической компании. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал о заводе "Электроцинк".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"