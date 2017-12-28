28 декабря 2017, 00:46

Мать Альберта Хамхоева заявила об угрозах сыну со стороны силовиков

Силовики в Ингушетии вынуждают Альберта Хамхоева отказаться от заявления о пытках после задержания, угрожая причинить вред его близким, заявила мать обвиняемого.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября житель села Яндаре Назрановского района Альберт Хамхоев был задержан силовиками, а 16 ноября арестован. Несмотря на ходатайство местных депутатов, суд отказался перевести его под домашний арест.

Альберт Хамхоев, по словам своего отца, был знаком с Магомедом Мурзабековым, убитым у поста ДПС в Яндаре, на который вечером 5 ноября было совершено нападение. Во время нападения один из боевиков совершил самоподрыв, остальные устроили перестрелку с силовиками. Двое полицейских умерли от ран, полученных при взрыве. НАК сообщил о двух убитых боевиках.

Сотрудники силовых структур, посещая СИЗО в Карабулаке, требуют от Альберта Хамхоева написать заявление об отсутствии претензий к правоохранителям, заявила корреспонденту "Кавказского узла" мать арестованного Аза Хамхоева. По словам женщины, силовики угрожают тем, что пострадают его родные и близкие, будут ужесточены условия его ареста.

Хамхоев обвинен в незаконном хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ). Мать арестованного заявила, что оружие сыну подброшено на глазах у родителей. 15 ноября отец арестованного Адам Хамхоев обратился с жалобой к правозащитникам. По данным Правозащитного центра "Мемориал", Альберт Хамхоев пожаловался адвокату, что подвергся избиению и пыткам со стороны силовиков. 21 ноября в следственном изоляторе Хамхоева посетил уполномоченный по правам человека при главе Ингушетии Джамбулат Оздоев, который заявил, что на теле арестованного видны многочисленные следы физического насилия. По результатам визита Оздоев написал запрос в Следственный комитет с просьбой провести проверку по жалобе Хамхоева на пытки.

Заявление об избиении, пытках и угрозах физической расправы над ним и его родными Альберт Хамхоев написал в республиканское управление Следственного комитета России 4 декабря. Кроме того, 27 декабря Аза Хамхоева, по ее словам, отправила письмо на имя начальника управления ФСБ по Ингушетии, в котором она просит провести служебную проверку. Женщина считает, что силовики превысили должностные полномочия при задержании ее сына 14 ноября, ежедневно избивали его и пытали до 20 ноября, а впоследствии приходили к нему в СИЗО, угрожая расправой над родными и близкими Хамхоева.

В письме говорится, что побои зафиксировала судебно-медицинская экспертиза, проведенная 20 ноября по требованию адвоката Джабраила Куриева. То, что Альберта Хамхоева избивали, подтвердил и уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия Джамбулат Оздоев, который посетил задержанного в СИЗО и затем написал обращение с Следком, отмечает Аза Хамхоева.

"Физически крепкий, выносливый молодой человек был избит до такого состояния, что 19 ноября в ИВС была вызвана бригада скорой помощи. Врачи настаивали на госпитализации, однако после оказания экстренной медицинской помощи силовики опять отвезли сына в ИВС. Сын рассказывал, что пытали его электрическим током, требовали, чтобы он оговорил себя и признал, что пистолет, который ему засунули за пояс брюк – это его оружие. А ведь экспертиза не обнаружила отпечатков пальцев сына на этом пистолете!" - рассказала Аза Хамхоева "Кавказскому узлу".

Альберт Хамхоев детально описал следователям место, где его пытали, и самих пытавших, отметил "Кавказскому узлу" адвокат Хамхоева Джабраил Куриев.

Комментариев от силовиков относительно заявлений Альберта и Азы Хамхоевых не поступало.

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"