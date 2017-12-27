27 декабря 2017, 22:04

Офицер дагестанской полиции обвинен в мошенничестве

Передано в суд дело начальника отделения уголовного розыска ОВД Хасавюртовского района, обвиненного в получении денег от родственника подозреваемого.

Как информировал "Кавказский узел", начальник отделения уголовного розыска Хасавюртовского РОВД Марат Имавов был задержан 4 апреля. Суд заключил его под домашний арест.

Полицейскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество), дело направлено в Хасавюртовский городской суд, говорится на сайте прокуратуры Дагестана.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

По версии следствия, Имавов обманом получил от родственника подозреваемого 150 тысяч рублей, пообещав переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.