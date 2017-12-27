27 декабря 2017, 22:04
Офицер дагестанской полиции обвинен в мошенничестве
Передано в суд дело начальника отделения уголовного розыска ОВД Хасавюртовского района, обвиненного в получении денег от родственника подозреваемого.
Как информировал "Кавказский узел", начальник отделения уголовного розыска Хасавюртовского РОВД Марат Имавов был задержан 4 апреля. Суд заключил его под домашний арест.
Полицейскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество), дело направлено в Хасавюртовский городской суд, говорится на сайте прокуратуры Дагестана.
Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.
По версии следствия, Имавов обманом получил от родственника подозреваемого 150 тысяч рублей, пообещав переквалифицировать обвинение на менее тяжкое.
"Глава ГИБДД Кизилюрта задержан по подозрению во взяточничестве", "Директор лесничества и депутат в Дагестане подозреваются во взяточничестве", "В Дагестане полицейский подозревается во взяточничестве".
28 декабря 2017, 03:43
-
11 геев рассказали о пытках и бегстве из Чечни
Жители Чечни, покинувшие республику по программе российской ЛГБТ-сети, рассказали о пытках после задержания, отношениях с родственниками и роли высокопоставленных чиновников из руководства республики в организации облав на геев.
28 декабря 2017, 02:43
-
ЕНД отрицает связь убийства Ломара Нигуриани с политикой
Убийство в Сванетии депутата сакребуло Местиа Ломара Нигуриани связано не с его политическими взглядами, а с ухудшением криминогенной ситуации, заявил глава фракции "Единое национальное движение" в парламенте Грузии Роман Гоцеридзе. Родственники Нигуриани объясняют убийство личным конфликтом между депутатом и его предполагаемым убийцей.
28 декабря 2017, 01:44
-
Пятеро детей отравились угарным газом в Дагестане
Врачи госпитализировали пятерых детей из села Нижние Чугли Левашинского района с признаками отравления угарным газом.
28 декабря 2017, 00:46
-
Мать Альберта Хамхоева заявила об угрозах сыну со стороны силовиков
Силовики в Ингушетии вынуждают Альберта Хамхоева отказаться от заявления о пытках после задержания, угрожая причинить вред его близким, заявила мать обвиняемого.
28 декабря 2017, 00:36
-
Кубанский полицейский заподозрен в передаче двухмиллионной взятки
Сотрудник полиции в Краснодарском крае получил два миллиона рублей от представителя подозреваемого, пообещав передать эти деньги начальству для закрытия уголовного дела, сообщило следствие.
-
27 декабря 2017, 07:54
Украинский суд отклонил ходатайство о запрете на высылку Саакашвили
-
27 декабря 2017, 04:202
Трое подсудимых по делу "орджоникидзевского джамаата" рассказали о пытках
-
27 декабря 2017, 03:311
Политологи: Саргсян в Тбилиси пытался решить проблемы транзита в Россию
-
27 декабря 2017, 01:241
Рабочие "Кавказкабеля" начали получать зарплату за октябрь
-
26 декабря 2017, 10:063
Постпредство Калмыкии потребовало извинений канала ТНТ
-
26 декабря 2017, 05:12
Правозащитники раскритиковали новый Судебный кодекс Армении
-
28 декабря 2017, 01:44
Пятеро детей отравились угарным газом в Дагестане
-
28 декабря 2017, 00:36
Кубанский полицейский заподозрен в передаче двухмиллионной взятки
-
27 декабря 2017, 22:04
Офицер дагестанской полиции обвинен в мошенничестве
-
27 декабря 2017, 21:18
Житель многоэтажки погиб при пожаре в Нальчике
-
27 декабря 2017, 19:42
78 жильцов многоэтажки эвакуированы из-за пожара в Нальчике
-
27 декабря 2017, 19:16
Обманутый дольщик разбил палатку у офиса застройщика в Волгограде
-
27 декабря 2017, 18:07
"Южный правозащитный центр" исключен из списка инагентов
-
27 декабря 2017, 17:26
Задержан подозреваемый в убийстве кубанской журналистки
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
07 ноября 2017, 12:33Эльшад Бабаев выбран первым среди равных на втором этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
28 декабря 2017, 01:44
Пятеро детей отравились угарным газом в Дагестане
-
27 декабря 2017, 16:40
Дагестанский полицейский обвинен в мошенничестве
-
15 декабря 2017, 11:3017
Амиров Саид Джапарович
-
29 ноября 2017, 13:235
Черкесов Аслан Магомедович
-
09 ноября 2017, 17:51
Васильев Владимир Абдуалиевич
-
24 декабря 2017, 11:40Невыплата льгот ветеранам труда, задержка зарплат в Дагестане
-
24 декабря 2017, 11:36Помогите найти сына
-
21 декабря 2017, 23:17Черкесские календари в помощь репатриантам из Сирии
-
21 декабря 2017, 12:52Из РАНХИГС отчислили студентов, заставивших извиняться молодого человека на камеру
-
21 декабря 2017, 10:52Скотское содержание зарубежных граждан Украины и Узбекистана в городе Сочи
-
25 декабря 2017, 10:2680
Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*
-
20 декабря 2017, 17:1312
Закрытие мечетей в Дагестане
-
07 декабря 2017, 00:00
Жертвами вооруженного конфликта в III квартале 2017 года в Дагестане стали 19 человек
-
07 ноября 2017, 21:18
В сентябре 2017 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали 16 человек
-
27 декабря 2017, 15:40
Ветер с АпшеронаВыдвижение Гамзатовой: не понял... 2
-
26 декабря 2017, 14:57
Ветер с АпшеронаКалмыкия права, переняв опыт ингушей. Это нормально для федеративного государства 50
-
11 декабря 2017, 15:43
BERG...man TbilisiМатч Ахмат-Зенит закрывает первую часть ЧР по футболу! О прогнозах, и о жеребьевке 39
-
07 декабря 2017, 11:30
BERG...man TbilisiЗащита Саида Амирова. Милосердие, фальшь, политика, другая мораль.. Что? 45
-
06 декабря 2017, 16:58
BERG...man TbilisiТрамп и Иерусалим, Керимов "в клетке", и Миша "в розыске" захватил помещение в центре Киева 93