27 декабря 2017, 21:18
Житель многоэтажки погиб при пожаре в Нальчике
Один человек погиб во время пожара в нальчикской девятиэтажке, число пострадавших уточняется, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", сегодня в девятиэтажном доме в Нальчике сгорела квартира. Во время пожара из дома были эвакуированы 78 человек. Спасатели сообщили о пострадавших, не уточнив их числа.
На месте пожара обнаружено тело погибшего, со ссылкой на руководителя главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемира Берова сообщает ТАСС.
Помимо погибшего есть и пострадавшие, их количество уточняется, передает информацию ведомства РИА "Новости".
"Небрежность названа причиной пожара на мемориале в Нальчике", "Криминалисты подтвердили версию о поджоге ТЦ "Синдика", "Работник кондитерского цеха в Кабардино-Балкарии пострадал при хлопке газа".
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