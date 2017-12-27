27 декабря 2017, 21:18

Житель многоэтажки погиб при пожаре в Нальчике

Один человек погиб во время пожара в нальчикской девятиэтажке, число пострадавших уточняется, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в девятиэтажном доме в Нальчике сгорела квартира. Во время пожара из дома были эвакуированы 78 человек. Спасатели сообщили о пострадавших, не уточнив их числа.

На месте пожара обнаружено тело погибшего, со ссылкой на руководителя главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемира Берова сообщает ТАСС.

Помимо погибшего есть и пострадавшие, их количество уточняется, передает информацию ведомства РИА "Новости".

Примечание:

"Небрежность названа причиной пожара на мемориале в Нальчике", "Криминалисты подтвердили версию о поджоге ТЦ "Синдика", "Работник кондитерского цеха в Кабардино-Балкарии пострадал при хлопке газа".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 декабря 2017, 03:43

  • 11 геев рассказали о пытках и бегстве из Чечни

    Жители Чечни, покинувшие республику по программе российской ЛГБТ-сети, рассказали о пытках после задержания, отношениях с родственниками и роли высокопоставленных чиновников из руководства республики в организации облав на геев.

28 декабря 2017, 02:43

  • ЕНД отрицает связь убийства Ломара Нигуриани с политикой

    Убийство в Сванетии депутата сакребуло Местиа Ломара Нигуриани связано не с его политическими взглядами, а с ухудшением криминогенной ситуации, заявил глава фракции "Единое национальное движение" в парламенте Грузии Роман Гоцеридзе. Родственники Нигуриани объясняют убийство личным конфликтом между депутатом и его предполагаемым убийцей.

28 декабря 2017, 01:44

28 декабря 2017, 00:46

28 декабря 2017, 00:36

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты