27 декабря 2017, 21:18

Житель многоэтажки погиб при пожаре в Нальчике

Один человек погиб во время пожара в нальчикской девятиэтажке, число пострадавших уточняется, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в девятиэтажном доме в Нальчике сгорела квартира. Во время пожара из дома были эвакуированы 78 человек. Спасатели сообщили о пострадавших, не уточнив их числа.

На месте пожара обнаружено тело погибшего, со ссылкой на руководителя главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемира Берова сообщает ТАСС.



Помимо погибшего есть и пострадавшие, их количество уточняется, передает информацию ведомства РИА "Новости".