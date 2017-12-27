Центральный районный суд Волгограда. Фото http://zent.vol.sudrf.ru

27 декабря 2017, 19:16

Обманутый дольщик разбил палатку у офиса застройщика в Волгограде

Дольщик Алексей Жадаев потребовал от волгоградской строительной компании выплатить назначенную судом компенсацию за позднюю сдачу дома, в котором он купил квартиру.

По словам мужчины, в августе 2015 года он передал строительной компании 1,62 миллиона рублей за квартиру в строящемся доме в Краснослободске. Дом планировался к сдаче в третьем квартале того же года, но строительство затянулось. 21 ноября 2016 года Центральный районный суд Волгограда обязал застройщика выплатить Алексею Жадаеву 150 тысяч рублей компенсации за срыв сроков, а также тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда и пять тысяч на покрытие судебных издержек. Кроме того, компания была оштрафована на 75,5 тысячи рублей, утверждает Жадаев. По его словам, застройщик до сих пор не выполнил это решение суда.

"Из-за того что дом сдали с большим опозданием, мы были вынуждены платить ипотеку, тратить деньги на съемное жилье. В конечном итоге деньги кончились, семья распалась из-за постоянного стресса, в котором мы пребывали все это время, банк стал грозиться отнять квартиру, в которой я даже не жил! Из-за постоянных звонков кредиторов меня уволили с работы", - рассказал Жадаев. Дольщик заявил, что в настоящее время дом сдан, но квартира принадлежит банку, и жить он там не может.

Алексей Жадаев намерен жить в палатке, разбитой им сегодня у офиса застройщика в Волгограде, пока ему не выплатят компенсацию. "Буду здесь до победного конца – жить мне все равно негде", - цитирует дольщика "Высота 102".

Комментариев от представителей строительной компании относительно заявлений Алексея Жадаева не поступало.

Акции протеста обманутых дольщиков регулярно проводятся в Волгограде. В декабре областные власти пообещали протестующим, что в 2017-2019 годах будут сданы в эксплуатацию 16 проблемных домов. Всего в регионе, по данным властей, 46 таких объектов.

 
Дольщики не всегда осознают, что вкладывая деньги в долевое строительство, фактически инвестируют деньги в строительный бизнес. В обмен на приемлемую цену за жилье они разделяют с застройщиком его риски, говорится в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной на "Кавказском узле".
Примечание:

"Застройщик в Волгоградской области подозревается в присвоении денег дольщиков", "В Волгограде дольщики потребовали наказать руководство компании-застройщика", "Дольщики ЖК "Парк Европейский" в Волгограде начали сбор подписей под обращением к президенту".

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