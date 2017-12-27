27 декабря 2017, 18:34

Политологи объяснили противоречиями разделение "Грузинской мечты" на фракции

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" увеличила число своих фракций в парламенте Грузии до восьми, создав две новые фракции. Политологи связали этот процесс с разделением депутатов по интересам, возможностью получения новых ресурсов и предстоящими в 2020 году парламентскими выборами.



Бюро парламента Грузии на сегодняшнем заседании поддержало создание депутатами от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" двух новых фракций. Новые фракции будут называться "Грузинская мечта - за сильную Грузию" и "Грузинская мечта - за сильную экономику", сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По словам лидера фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, парламентские фракции создаются на основе "тематических групп". "Главная причина создания фракций - различие во мнениях. Думаю, что это усилит парламентское большинство в составе представителей и сторонников правящей партии, так как у большинства одни взгляды, но по очень многим вопросам есть различие во мнениях", - сказал Мдинарадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Фракцию "Грузинская мечта - за сильную экономику" возглавит депутат Гоча Энукидзе. Председателем второй фракции "Грузинская мечта - за сильную Грузию" избран депутат Бидзина Гегидзе, сообщило сегодня агентство "Грузия Online".



Создание новых фракций обусловлено разладом, но оно выгодно депутатам - они получают с созданием новой фракции различные ресурсы, в том числе дополнительное время для выступлений в парламенте, полагают грузинские политологи.

"Внутри партии есть какое-то противостояние, но не на основе идеологии и лояльности. Члены "Грузинской мечты" лояльны учредителю партии Бидзине Иванишвили, но при этом у депутатов обнаруживается разница во вкусах - одни ратуют за типично грузинские ценности, а другие - за либерализм", - сказал эксперт "Международного центра геополитических исследований" Торнике Шарашенидзе корреспонденту "Кавказского узла".



Шарашенидзе считает, что обе новые фракции будут одинаково голосовать за инициированные партией законопроекты и выдвинутых ею кандидатов.



Аналитик Заал Анджапаридзе придерживается мнения, что партия не получает политической выгоды от создания фракций, которые к тому же требуют дополнительных финансовых расходов, и достаточно серьезных. Он не исключил, что это политический шаг "Грузинской мечты" в рамках подготовки к парламентским выборам 2020 год, и партия создала обе фракции "под нового лидера".

Фракция "Грузинская мечта - за сильную экономику" объединила "региональных денежных мешков" с конкретными бизнес-интересами, а во фракцию "Грузинская мечта - за сильную Грузию" вошли депутаты, "отображающие интересы тбилисской интеллигенции, элиты", сообщил эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

По итогам парламентских выборов 2016 года в Грузии партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" получила 115 из 150 депутатских мандатов. "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" имеет в парламенте конституционное большинство.

После создания двух новых фракций у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в парламенте будет восемь фракций. До сегодняшнего дня их было шесть: "Грузинская мечта", "Грузинская мечта - Промышленники", "Грузинская мечта - Консерваторы", "Грузинская мечта - Социал-демократы", "Грузинская мечта для регионального развития" и "Грузинская мечта – Зеленые".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"