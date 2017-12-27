27 декабря 2017, 18:07

"Южный правозащитный центр" исключен из списка инагентов

Краснодарская общественная организация "Южный правозащитный центр" бездействовала в течение года, чтобы добиться снятия ярлыка иностранного агента, сообщил руководитель организации Семен Симонов.

Как сообщал "Кавказский узел", Минюст России включил "Южный правозащитный центр" в реестр иностранных агентов в декабре 2016 года. Организация отказалась регистрироваться в качестве иностранного агента и решением сочинского суда от 14 февраля была оштрафована на 300 тысяч рублей.

"Южный правозащитный центр" был создан в 2012 году и занимается проведением общественного мониторинга, а также распространением достоверной информации о нарушениях прав человека. В частности, организация сообщала о массовой голодовке мигрантов в Сочи, но прокуратура эти сведения опровергла.

"Южный правозащитный центр" после года бездействия попросил Минюст провести повторную проверку, в ходе которой ведомство не выявило получения правозащитниками иностранного финансирования, сообщил президент организации Семен Симонов. "К сожалению, они делают сообщения, только когда организация внесена в реестр, а об исключении не публиковали. По почте я также еще не получал сообщения. Но в списке, в этом реестре на сайте Минюста, нашей организации уже нет", - цитирует Симонова "Росбалт".

Председатель краснодарской региональной благотворительной общественной организации "Южный правозащитный центр" Семен Симонов в 2013 году номинировался на конкурс "Кавказского узла" "Герой Кавказа". В правление организации входит также председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Семен Симонов подчеркнул, что "Южный правозащитный центр" продолжает настаивать на том, что был включен в реестр иностранных агентов безосновательно. По его словам, организация не получала иностранного финансирования и не занималась политической деятельностью.

После исключения из реестра ЮПЦ намерен возобновить работу своего сайта и восстановить аккаунты в социальных сетях. Счета организации по-прежнему находятся под арестом из-за невыплаченного штрафа, так что получать пожертвования и заниматься благотворительностью правозащитники не могут, информирует сегодня "Кавказ.Реалии".

Госдума России приняла "Закон об иностранных агентах" 13 июля 2012 года. Он обязывает НКО, финансируемые из-за рубежа и занимающиеся при этом политической деятельностью, принять статус иностранного агента. 25 ноября 2017 года был подписан закон о статусе иностранного агента для СМИ, согласно которому иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. 27 ноября на Всероссийском съезде правозащитников в Москве была принята резолюция, в которой, в частности, говорится о необходимости отмены закона об иноагентах.