27 декабря 2017, 14:21

Глава района в Астраханской области оштрафован за мошенничество

Суд решил не лишать свободы бывшего главу Икрянинского района Владислава Коняева, обвиненного в незаконном получении денег и сдаче земельных участков в аренду за одну копейку. Бывший чиновник приговорен к штрафу в 400 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля стало известно о передаче в суд дела Владислава Коняева и его знакомой, обвиненных по ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат) УК РФ.

По версии следствия, Владислав Коняев, возглавляя Федерацию конного спорта Астраханской области, в 2015 году совместно с членом президиума федерации предоставил в региональное Минспорта ложные сведения о расходах на спортивные соревнования. После этого министерство перечислило федерации 150 тысяч рублей, которыми обвиняемые распорядились по собственному усмотрению. Также Коняев был обвинен в том, что передал своей знакомой в аренду на 49 лет два земельных участка за одну копейку.

Икрянинский райсуд приговорил Владислава Коняева к штрафу в 400 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах власти в течение полутора лет, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

"Его знакомой назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

Отметим, что минимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 285 УК РФ, – штраф в 100 тысяч рублей, максимальное – семь лет лишения свободы. Часть 3 ст. 159.2 УК РФ предусматривает от 100 тысяч рублей штрафа до шести лет лишения свободы.