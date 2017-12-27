27 декабря 2017, 12:38

Минкомсвязи увидел в блокировке аккаунтов Кадырова политический подтекст

Роскомнадзор 26 марта направил компании Facebook запрос с просьбой назвать причины удаления аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова. Решение о блокировке может быть связано с политически мотивированными санкциями, заявил глава Минкомсвязи.

Как писал "Кавказский узел", 20 декабря Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. Это событие укрепило лояльность Кадырова Кремлю, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

В ночь на 23 декабря оказались недоступны аккаунты главы Чечни в Facebook и Instagram, где Кадыров был очень активен. При этом сохранились аккаунты Кадырова в Twitter и "ВКонтакте", а также его "Telegram-канал". Сам Кадыров счел, что страницы в Instagram и Facebook были заблокированы по требованию властей США. При этом он подчеркнул, что присутствовал в Instagram и Facebook ради своих многочисленных подписчиков, хотя давно собирался "покинуть эту сеть". Позднее глава Чечни объявил о запуске социальной сети Mylistory и завел там аккаунт, после чего чеченские чиновники и силовики заявили о переходе в эту сеть.

"Роскомнадзор 26 декабря направил письмо в адрес руководства компании Facebook с запросом о причинах удаления аккаунтов Кадырова из социальных сетей", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров считает, что блокировка аккаунтов главы Чечни может быть связана с политическими решениями, пишет РИА "Новости".

"Без официальной позиции Instagram или каких-то других социальных сетей сложно сказать, что они имели в виду этими действиями, но вероятно, речь идет также о том, что они прекратили обслуживать отдельного клиента, который находится в санкционном списке, скорее всего. Это мои догадки, у нас нет официальной позиции", - сказал Никифоров.

При этом он отметил, что правовую оценку действий руководства соцсетей должны давать Минюст и прокуратура.

"Значит Интернет не вне политики, значит Интернет - это просто отношения хозяйствующих субъектов, в том числе подверженные политически мотивированным санкциям", - заявил глава Минкомсвязи.