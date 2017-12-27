27 декабря 2017, 07:54

Украинский суд отклонил ходатайство о запрете на высылку Саакашвили

Окружной административный суд Украины 26 декабря отказался удовлетворить ходатайство адвокатов бывшего президента Грузии о запрете его экстрадиции до рассмотрения иска к миграционной службе.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября генпрокурор Украины заявил, что Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца, поэтому препятствий для его экстрадиции больше нет.

Михаил Саакашвили подозревается по ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 ч.2 ст.256 УК Украины (попытка содействия участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности группой лиц). 8 декабря после задержания в Киеве он был помещен под стражу, но 11 декабря суд освободил политика. По итогам рассмотрения дела Саакашвили может грозить либо высылка в Грузию, где в отношении него возбуждены уголовные дела, либо тюремное заключение на Украине, либо депортация в третью страну, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".

26 декабря адвокаты Саакашвили подали в Окружной административный суд Украины ходатайство о запрете экстрадиции политика до рассмотрения его иска к Государственной миграционной службе (ГМС), запланированного на 3 января 2018 года.

Они объяснили, что Саакашвили находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, а кроме того, Украина уже отказывала Грузии в его экстрадиции. "Существует риск, что Минюст и ГМС, несмотря на эти факторы, могут пытаться выдворить или экстрадировать Саакашвили без соответствующих юридических оснований", - говорится в сообщении юристов "Движения новых сил", размещенном в тот же день на странице Михаила Саакашвили в Facebook.

При этом в сообщении отмечается, что ходатайство было отклонено. "Несмотря на отклонение данного ходатайства судьей, экстрадиция или выдворение Саакашвили остаются незаконными", - пояснили юристы политика.

22 декабря Апелляционный суд Киева перенес также на 3 января 2018 года рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Печерского райсуда об отказе в домашнем аресте Саакашвили. Это решение суд объяснил тем, что в апелляционную инстанцию еще не поступили материалы дела, сообщил 26 декабря "Интерфакс-Украина".

На "Кавказском узле" размещена биографическая справка о Михаиле Саакашвили. Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".