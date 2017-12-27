27 декабря 2017, 05:50

Правозащитники назвали основные проблемы в сфере защиты прав человека в Армении

В 2017 году в Армении были распространены политические преследования, нарушения избирательного процесса, посягательства на личную свободу и неприкосновенность, необоснованные аресты, заявили участники пресс-конференции, посвященной защите прав человека.

26 декабря в Ереване прошла пресс-конференция, на которой представители правозащитных организаций обсудили ситуацию с защитой прав человека в Армении в 2017 году, передает корреспондент "Кавказского узла".

За 2017 год ситуация с соблюдением прав человека не изменилась, а нарушения носили повсеместный и системный характер, заявил на пресс-конференции глава Хельсинкского комитета Армении, правозащитник Аветик Ишханян.

Он считает, что уходящий год запомнился большим числом "сфабрикованными в духе сталинской эпохи политических преследований".

"Это и дело Самвела Бабаяна, с которым свели счеты из личной мести. Это дела Жирайра Сефилян, Андриаса Гукасяна, Армена Микаеляна. Все они стали узниками совести. Еще одним нарушением прав человека стала смерть Артура Саргсяна, которого повторно арестовали, не учитывая его болезнь, что в итоге и стало причиной его смерти", - пояснил Ишханян.

Бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян был осужден на шесть лет тюрьмы, призна виновным в соучастии в ввозе в Армению зенитно-ракетного комплекса "Игла". Сторонник "Учредительного парламента" Армен Микаелян был осужден в августе на один год за незаконное ношение оружия. Лидер движения "100-летие без режима" Жирайр Сефилян обвиняется в организации незаконного оборота оружия, подготовке массовых беспорядков и подготовке к захвату здания полиции в Ереване. Лидер гражданского движения "Вставай, Армения!" Андриас Гукасян обвиняется в организации беспорядков в Ереване. Сторонник оппозиции Артур Саргсян умер в больнице в марте после 25-дневной голодовки, которую он объявил в знак протеста против своего повторного ареста по обвинению в содействии членам "Сасна Црер".

Самым вопиющим и беспрецедентным нарушением прав человека в уходящем году правозащитник назвал расправу над членами "Сасна Црер" в здании суда.

В июне адвокаты членов "Сасна Црер" Арега Кюрегяна и Араика Хандояна заявили, что их подзащитные были избиты в здании суда.

"Такого случая не помню в истории Армении. Если только в советское время, в 30-х годах, но они не были публичные. До сих пор никто не понес наказание за избиение арестантов", - отметил глава Хельсинкского комитета Армении.

Он также отметил нарушения избирательного процесса во время парламентских выборов и выборов в Совет старейшин Еревана.

"Властям удалось провести не выборы, а голосование. Голосует покорный, а выбирает гражданин", - подчеркнул правозащитник.

В то же время, Ишханян заявил, что не ожидает положительных изменений в области прав человека после подписания соглашения с ЕС. По его словам, в лучшем случае ситуация останется без изменений.

"Евросоюз может содействовать в становлении демократического государства и защиты прав человек, но ожидать, что "добрый дядя" из Европы за нас решит наши проблемы, будет иллюзией", - заключил Ишханян.

Одно из основных нарушений - отсутствие права на справедливое правосудие

В уходящем году нарушения прав человека были зафиксированы во всех сферах, заявил на пресс-конференции депутат парламентской фракции "Елк", правозащитник Артак Зейналян.

Он считает одним из основных нарушений - отсутствие права на справедливое правосудие. По его мнению, в стране отсутствуют эффективные механизмы для защиты этого права.

"Справедливое правосудие подразумевает судебное разбирательство в разумные сроки, а для этого нужны судьи. Но их число в три раза ниже нормы. И, как следствие, это право априори нарушено. Судьи перегружены делами, из-за чего "качество" вынесенного ими вердикта низкое", - считает Зейналян.

Депутат выразил озабоченность нарушениями личной свободы и неприкосновенности, а также необоснованными арестами. Еще одной проблемой, по его словам, стало отсутствие закона о дискриминации.

"Если гражданин чувствует, что стал жертвой дискриминации, он должен обращаться в Европейский суд по правам человека, так как в Армении нет правовых оснований для защиты его интересов", - пояснил он.

Важно продолжить работу над повышением уровня информированности людей о своих правах

Руководитель Центра исследований и просвещения офиса омбудсмена Армении Лусине Саргсян, в свою очередь, заявила об увеличении количества обращений от граждан в офис омбудсмена в уходящем году.

"Это говорит о повышении уровня информированности граждан. Однако люди не всегда знают, что нарушаются их права, и важно продолжить работу над повышением уровня их информированности", - заявила она на пресс-конференции.

По ее словам, в поступивших жалобах нет существенных изменений в содержательном плане по сравнению с 2016 годом.

"Наибольшее число жалоб были получены на действия сотрудников уголовно-исполнительной сферы, полиции, а также нарушения социальных прав", - пояснила Саргсян.

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"