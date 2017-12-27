27 декабря 2017, 05:44

Ходатайство депутатов не помогло Альберту Хамхоеву выйти из-под ареста

15 депутатов местного самоуправления села Яндаре в Ингушетии подписали ходатайство с просьбой отпустить из-под стражи обвиненного в хранении оружия тренера по боксу Альберта Хамхоева. Однако суд в Магасе проигнорировал мнение депутатов и отказался перевести Хамхоева под домашний арест.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 ноября житель села Яндаре Назрановского района Альберт Хамхоев был задержан силовиками. 16 ноября суд в Магасе вынес решение об аресте Хамхоева, который обвиняется в незаконном хранении оружия (ч.1 ст.222 УК РФ). Мать арестованного заявила, что оружие сыну подброшено на глазах у родителей.

Альберт Хамхоев, по словам своего отца, был знаком с Магомедом Мурзабековым, убитым у поста ДПС в Яндаре, на который вечером 5 ноября было совершено нападение . Во время нападения один из боевиков совершил самоподрыв, остальные устроили перестрелку с силовиками. Двое полицейских умерли от ран, полученных при взрыве. НАК сообщил о двух убитых боевиках.

Защита не согласилась с решением суда об аресте Хамхоева и подала жалобу с просьбой перевести его из-под стражи под домашний арест. Жалобу на избрание меры пресечения Магасский районный суд рассмотрел 26 декабря и принял решение отказать защите, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат Альберта Хамхоева Джабраил Куриев.

"Суд заявил, что задержанный, находясь под домашним арестом, может оказать давление на свидетелей: военнослужащих и офицеров силовых структур, проводивших обыск. Наивно полагать, что, находясь под домашним арестом, Хамхоев сможет попасть на охраняемую территорию, где несут службу военнослужащие, которые были понятыми. И также трудно представить, какое давление на офицеров-силовиков, имеющих при себе табельное оружие, может оказать мой подзащитный. Однако доводы защиты не были услышаны", - прокомментировал решение суда Джабраил Куриев.

Также суд не принял во внимание петицию, которую подписали 15 депутатов местного самоуправления сельского поселения Яндаре. Народные избранники характеризовали Альберта Хамхоева с положительной стороны и просили суд изменить меру пресечения на домашний арест.

Подписавший петицию депутат Алихан Кодзоев заявил, что он может поручиться за Альберта, потому что знает его с самого детства.

"Мы живем от Хамхоевых через три дома, и парень вырос на моих глазах. Он 15 лет занимается боксом. Последние несколько лет тренирует как взрослых ребят, так и детей. Он способный спортсмен, его заметили тренеры сборной России, пригласили на сборы. Альберт уже должен был быть в Москве, тренироваться в составе сборной России, а тут его арестовали. Я не могу поверить в то, что он занимался чем-то противозаконным. Я в деталях могу рассказать все о его жизни, о нем самом. Порядочный парень, уважительный как к старшим, так и к своим сверстникам. Любит свою работу и отдает ей все свободное время. Село не город, здесь все у всех на виду. И никто не может сказать об Альберте плохого, тем более, что он имеет какую-то причастность к нападению на блокпост. Его-то и в Ингушетии тогда не было", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алихан Кодзоев.

Изнаур Даурбеков, также подписавший петицию, считает надуманным мнение суда, что Альберт Хамхоев может оказать давление на свидетелей.

"Во-первых, мне не верится, что он может быть причастен прямо или косвенно к нападению на блокпост. Во-вторых, суд отказал защите в изменении меры пресечения на домашний арест, якобы, Альберт может оказать давление на свидетелей. Мы все, подписавшие эту петицию, можем поручиться за Альберта и считаем, что Альберт человек законопослушный, не был замечен никогда в каких-то противоправных действиях. И он никогда не нарушал и не нарушит закон", - заявил корреспонденту Изнаур Даурбеков.

Напомним, что 17 ноября силовики отчитались о пятерых задержанных после атаки в Яндаре. У задержанных изъято оружие и взрывчатые вещества, доложил главе Ингушетии секретарь Совбеза Ахмед Дзейтов. По данным ПЦ "Мемориал", арестованы были Альберт Хамхоев, Джамалейл Чапанов, Зураб Дакиев и Анзор Нальгиев, еще один несовершеннолетний житель Карабулака находится под подпиской о невыезде. Родственники Чапанова заявили правозащитникам, что оружие и боеприпасы в его дом были подброшены во время обыска.

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"