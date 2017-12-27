27 декабря 2017, 01:24

Рабочие "Кавказкабеля" начали получать зарплату за октябрь

Руководство завода "Кавказкабель" обещает рабочим полностью выплатить зарплату за октябрь до конца года. На месте обанкротившегося предприятия собственник планирует открыть другое и перевести коллектив туда. Работники отнеслись к обещаниям с недоверием.

"Кавказский узел" информировал, что работники "Кавказкабеля", которые считают доведение предприятия до банкротства преднамеренным, требуют выплатить им долги по зарплате. 21 декабря гендиректор завода пообещал выплатить зарплату за сентябрь уже на следующий день, за октябрь - на следующей неделе, а в январе-феврале 2018 года - за ноябрь и декабрь. Общий долг по зарплате составляет 27 млн рублей, сообщил председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков в ходе вчерашней встречи. 22 декабря сотрудники завода получили зарплату за сентябрь.

В октябре руководство "Кавказкабеля" решило добровольно ликвидировать предприятие, а 10 ноября завод признали банкротом. 22 ноября руководство завода уведомило Центр занятости Прохладного и профсоюз о массовом высвобождении работников предприятия. Без работы остались 652 человека, говорится в обращении, поступившем 16 декабря на смс-сервис "Кавказского узла". 20 декабря следствие сообщило о возбуждении уголовного дела о невыплате зарплаты работникам "Кавказкабеля".

26 декабря в городе Прохладном в здании бизнес-инкубатора состоялась встреча представителей трудового коллектива завода "Кавказкабель" с руководством предприятия и собственником Хабасом Кармовым. Во встрече приняли участие также депутат Государственной думы РФ Ирина Марьяш, мэр Прохладного Игорь Тараев и прокурор города Казбек Карамурзов, передает корреспондент "Кавказского узла".

Конкурсный управляющий Роман Лапич сообщил присутствующим, что уже начаты выплаты за октябрь. Задолженность за этот месяц планируется закрыть полностью до конца года.

После праздничных дней, когда начнут работать банки, планируется начать погашение задолженности за ноябрь, пообещал конкурсный управляющий. Он также сообщил, что направил предложения залоговым кредиторам по рассмотрению возможной аренды всей производственной площадки и перевод коллектива к новому арендатору. Однако не все работники получат работу у нового арендатора, часть людей придется уволить.

На вопрос, какова общая сумма долга завода, Лапич ответил, что на сегодняшний день не все требования включены в реестр, поэтому говорить о сумме задолженности пока рано.

Управляющий сообщил также, что ведутся переговоры с Фондом социального страхования, чтобы были оплачены больничные листы и другие социальные выплаты.

На вопрос, где конкурсный управляющий планирует взять средства на выплату заработной платы за октябрь, сумма которой составляет около 11 млн рублей, Лапич ответил, что 1 млн 900 тысяч рублей уже есть, оставшиеся 9 млн 300 тысяч постараются найти до конца года.

Председатель профкома завода Татьяна Бугаева напомнила, что в ходе встречи в правительстве КБР собственник завода Хабас Кармов поручился, что зарплата за октябрь до конца года будет выплачена.

"Сейчас вы сказали, "постараемся". Нас этот ответ не удовлетворяет. Нам нужен точный ответ – выплатят до Нового года всем работникам зарплату или нет", - спросила она у Романа Лапича.

Конкурсный управляющий ответил, что поступающие средства будут направляться на погашение долга по зарплате, но не исключена возможность технического сбоя, хотя при этом он выразил надежду, что его не будет.

Коллектив хочет работать на этом заводе

Депутат Госдумы РФ Ирина Марьяш спросила у конкурсного управляющего, ставит ли он перед собой задачу оздоровления предприятия, сохранения всего трудового коллектива, сохранения предприятия, как бюджетообразующего. Управляющий ответил, что это – один из вариантов развития процедуры банкротства.

Депутат поинтересовалась, из-за чего случилось банкротство предприятия. Управляющий пояснил, что это станет известно после рассмотрения всех документов, объем которых слишком значителен. Анализ будет предоставлен собранию кредиторов, и произойдет это в марте следующего года.

"То есть вы не можете сказать, преднамеренное банкротство это или нет?"- спросила депутат.

"На текущем этапе нет", - ответил Лапич.

Председатель профсоюзного комитета Татьяна Бугаева изложила ситуацию так, какой, по ее словам, видит ее трудовой коллектив.

"Сейчас трудовому коллективу предложили перейти на другое предприятие, которое тоже принадлежит Кармову. На вопрос, сколько рабочих мест он откроет на этом предприятии, он не ответил. Могу предположить, что это будет 20-30 человек – под заказы", - сказала она

"Сейчас с нашим заводом никто не будет сотрудничать, потому что крупных покупателей обманули. Все они в реестре требований кредиторов. Судьба завода может решиться только на самом верху", - добавила Бугаева.

Она также заявила, что коллектив завода хочет "жить в этом городе и работать на этом заводе".

"Однако все предложения, которые прозвучали до сих пор, говорят о том, что кабельного завода больше не будет ни под каким названием", - заявила профсоюзный лидер.

Депутат заявила, что вопрос о банкротстве предприятия нужно было поднять еще год назад

Ирина Марьяш отметила, что с того времени, как она получила письмо работников завода, она не может чувствовать себя спокойно. По ее мнению, вопрос надо было поднять еще год назад. В частности, мэру города надо было обратить внимание на непоступление налогов в местный бюджет и задать вопросы собственнику.

Ирина Марьяш отметила, что закон о банкротстве признан неэффективным, в него вносилось много изменений. "Конкурсный управляющий обычно тоже ищет всякие лазейки, чтобы не довести предприятие до оздоровления", - сказала она.

Об этом, по ее словам, говорят на всех уровнях. И принятый Госдумой в первом чтении закон, позволяющий реструктуризацию долгов, вызван тем, чтобы конкурсный управляющий мог иметь дополнительные механизмы вытаскивать предприятие, потому что за предприятиями стоят люди, семьи.

Собственник завода заверил рабочих, что зарплата за октябрь будет выплачена

Один из собственников завода Хабас Кармов заверил присутствующих, что зарплата за октябрь будет выплачена.

Он сообщил также, что весь год он и его люди только тем и занимаются, что ищут инвестора.

"Все кабельные заводы, которые не входят в крупные холдинги, находятся в таком же состоянии, как наш завод. На нашем рынке большая конкуренция", - сказал хозяин предприятия.

Кармов признал, что допускал ошибки, но неверно считать, что он банкротил завод преднамеренно.

"На завод приезжали два-три представителя крупных трейдеров, которые делают кабель в России, но их то одно не устраивает, то другое", - сказал Кармов.

Он рассказал, что ищет заказы, но их нет. Если заказы будут, завод будет работать.

По словам Кармова, Сбербанк никогда не сможет "вытащить" свои деньги, если завод не будет работать на полную мощность. Для этого, по его словам, они с банком работают с "Корпорацией по развитию Северного Кавказа", с министерством по делам Северного Кавказа.

"Везде лоббируются интересы других заводов, которые находятся в России. Мы заказы можем набирать там, где мы демпингуем. А демпинг приводит к тому, к чему мы сегодня пришли", - сказал он.

Кармов сказал, что ликвидация завода и создание нового предприятия на его месте позволят обойтись без крупных затрат.

"То, что вы сейчас говорите, вы говорили и год назад, и два года назад", - прозвучала реплика из зала.

Один из рабочих также сказал, что предприятие успешно работало, пока не пришли новые управленцы и не начали все переделывать.

Прокурор отметил, что в ситуации с заводом есть признаки преднамеренного банкротства

Директор Центра занятости города Прохладного Наталья Юнкерс сказала, что нарушена процедура сокращения рабочих. Профком и Центр занятости надо было предупредить за три месяца. Кроме того, выходное пособие в размере средней месячной зарплаты предприятие должно выплатить не за два, а за три месяца, если человек к этому времени не устроился на другую работу.

"Все, что положено по закону, будет выплачено", - сказал Кармов.

Прокурор города Прохладного Казбек Карамурзов сообщил, что в отношении бывшего генерального директора возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Прокурор также отметил, что, по его мнению, в ситуации с предприятием есть признаки преднамеренного банкротства. И собственник, если он виноват в этом, понесет наказание.

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"