26 декабря 2017, 23:58

Защита рассказала о фальсификациях в деле Гезяль Байрамлы

О фальсификациях в деле заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы свидетельствуют допущенные таможенниками ошибки и отсутствие видеозаписей с камер наблюдения на пограничном и таможенном постах, заявил адвокат Эльчин Садыгов.

Как информировал "Кавказский узел", Гезяль Байрамлы была задержана 25 мая при возвращении из Грузии и арестована по обвинению в контрабанде. По версии азербайджанских пограничников, у активистки изъяты незадекларированные 12 тысяч долларов. Байрамлы отвергла обвинения, назвав их политически мотивированными. 30 ноября и 1 декабря в Газахском райсуде состоялись предварительные слушания по делу, в ходе которых суд отклонил все ходатайства стороны защиты.

13 декабря на судебном процессе по делу Гезяль Байрамлы прокурор огласил обвинительный акт. Подсудимая вину не признала и отказалась от дачи показаний до завершения допроса свидетелей.

Сегодня в Газахском районном суде Азербайджана состоялось очередное заседание по делу Гезяль Байрамлы. Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов, в начале заседания Байрамлы "выразила протест в связи с присутствием в зале посторонних лиц".



"Гезяль Байрамлы заявила, что в то время, как в зале рассажены незнакомые ей лица, многие общественные и политические активисты, приехавшие в Газах для наблюдения за судебным процессом, остаются на улице. Из Баку и других регионов в Газах на судебный процесс по делу Байрамлы приехали более 100 активистов. Но в зал смогли пройти не многие. Судья Агарза Самедов пообещал на следующем заседании "учесть этот вопрос", - отметил Садыгов.

Далее в качестве свидетеля был заслушан дознаватель Товузского регионального управления Государственного таможенного комитета Азербайджана Гасан Махмудов.

"Этот свидетель рассказал, что получил информацию о задержании женщины по подозрению в контрабанде и прибыл на место происшествия. По словам Махмудова, он участвовал в протоколировании вещей, обнаруженных в сумке Гезяль Байрамлы. При этом он сказал, что не видел денег, изъятых из сумки Байрамлы", - отметил адвокат.



По словам Садыгова, Байрамлы сообщила, что "этого человека вообще не было там".

Она даже пристыдила сотрудника таможни, отметив, что ему "не подобает говорить неправду", сказал адвокат.



"На наши вопросы свидетель давал путаные ответы. А на вопрос, почему же расследование начала государственная пограничная служба, если Байрамлы была задержана на территории, относящейся к службе таможни, свидетель вообще затруднился что-либо ответить", - отметил адвокат Садыгов.



Другой свидетель – также сотрудник таможни Фахри Ализаде, не явился в суд, направив телеграмму, что он болен. "Прокурор предложил огласить его показания предварительному следствию и завершить судебное следствие. Но мы с Гезяль Байрамлы возразили. Если свидетель дал показания против обвиняемой, то должен приехать в суд и ответить на вопросы защиты. Судья согласился с нами и постановил обеспечить принудительный привод свидетеля", - сказал Садыгов.



По его словам, судья Самедов назначил следующее судебное заседание на 4 января. По мнению адвоката, "уголовное дело было спешно сфабриковано". "Торопились и допустили массу ошибок, которые подтверждают фальсификацию дела. Если уголовное дело возбуждено по статье "контрабанда" и незадекларированные деньги якобы были обнаружены в таможенной зоне, то следствие должен был вести Государственный таможенный комитет. Но уголовное дело было начато пограничниками. Лишь потом они спохватились и передали дело в прокуратуру – как надзорному органу", - продолжил адвокат Садыгов.



Еще одним признаком фальсификации адвокат назвал отсутствие в деле видеозаписей с камер наблюдения на пограничном и таможенном постах.



"Если следствие говорит правду, то они сами заинтересованы были в сохранении записей и представлении их в суд. Они не сделали этого. Мы уверены в правоте Байрамлы и поэтому настаивали на запросе видеозаписей с камер наблюдения на пограничном и таможенном постах. Но записи не представили ни на этапе предварительного следствия, ни в суде. Якобы они не сохранились. Но по инструкциям их должны были хранить один год", - подчеркнул Садыгов.

Гезяль Байрамлы включена в список политзаключенных, обновленный в августе рабочей группой, в которую входят азербайджанские правозащитники, активисты НПО, юристы.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"