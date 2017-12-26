26 декабря 2017, 23:59

Александр Хуруджи сообщил о задержании брата

Сергей Хуруджи, добивавшийся прекращения уголовного преследования, сегодня был доставлен к следователю, рассказал ростовский бизнесмен Александр Хуруджи, оправданный по делу о незаконном предпринимательстве и хищении денег у "МРСК Юга".

Как писал "Кавказский узел",  бывший руководитель Агентства стратегических инициатив ЮФО, владелец компании "Энергия" Александр Хуруджи обвинялся в хищении путем обмана 478 миллионов рублей у "МРСК Юга" и в незаконном предпринимательстве, но суд 3 мая исключил из дела эпизод о хищении в связи с отсутствием состава преступления и оправдал Хуруджи.

Оперативники задержали Сергея Хуруджи в Ростове-на-Дону сегодня и доставили его к следователю, написал Александр Хуруджи на своей странице в Facebook. 

В течение последнего года Сергей Хуруджи добивался прекращения уголовного преследования по статье 173 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и снятия его из розыска, отметил бизнесмен.

Сам Александр Хуруджи, заявивший после подтверждения оправдательного приговора о своем праве на реабилитацию, оценил потери от захвата его компании "Энергия" и уголовного преследования в миллиард рублей.

"Никого не смутили двое детей двух лет и одного года от роду у него на руках. Спасибо, что разрешили передать и отвезти детей дедушке", - написал бизнесмен об обстоятельствах задержания брата. Позднее Хуруджи сообщил, что следователь отпустил его брата под подписку о невыезде.

Примечание:

"Хуруджи решил отсудить компенсацию за незаконное уголовное преследование", "Глава сельской администрации в Ростовской области заподозрен в махинациях с землей", "Ростовская судья арестована по обвинению в мошенничестве по делу Цапков".

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