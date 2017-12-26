26 декабря 2017, 22:10

Ростовский предприниматель осужден за невыплату зарплаты 35 работникам

Суд приговорил к пяти годам колонии директора сельскохозяйственного предприятия, признанного виновным в невыплате зарплаты и хищении пшеницы на 53 миллиона рублей.

Согласно приговору, директор ООО "Виктория" умышленно не выплатил 35 сотрудникам предприятия 560 тысяч рублей. Кроме того, он мошенническим путем похитил у другого предприятия, ООО "Светлый", зерна озимой пшеницы на 53 миллиона рублей, говорится в сообщении следствия.

Загир Хантемиров признан виновным по ч.2 ст.145.1 (невыплата заработной платы) и ч.4 ст.159 (мошенничество) Уголовного кодекса России. Суд приговорил его к пяти годам в колонии строгого режима и 100 тысячам рублей штрафа, решение в законную силу не вступило, говорится сегодня на сайте следственного управления СКР по Ростовской области.

Комментариев от Хантемирова или его представителей относительно вердикта суда не поступало. Название суда и дата вынесения приговора в сообщении следствия не указаны.

ООО "Виктория" в Миллеровском районе Ростовской области занимается разведением лягушек и дождевых червей, говорится на сайте "Фирмы-Ростова.ру".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 декабря руководитель предприятия в Волгодонске был заподозрен в невыплате сотрудникам 1,7 миллиона рублей.