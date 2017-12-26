26 декабря 2017, 22:10

Ростовский предприниматель осужден за невыплату зарплаты 35 работникам

Суд приговорил к пяти годам колонии директора сельскохозяйственного предприятия, признанного виновным в невыплате зарплаты и хищении пшеницы на 53 миллиона рублей.

Согласно приговору, директор ООО "Виктория" умышленно не выплатил 35 сотрудникам предприятия 560 тысяч рублей. Кроме того, он мошенническим путем похитил у другого предприятия, ООО "Светлый", зерна озимой пшеницы на 53 миллиона рублей, говорится в сообщении следствия.

Загир Хантемиров признан виновным по ч.2 ст.145.1 (невыплата заработной платы) и ч.4 ст.159 (мошенничество) Уголовного кодекса России. Суд приговорил его к пяти годам в колонии строгого режима и 100 тысячам рублей штрафа, решение в законную силу не вступило, говорится сегодня на сайте следственного управления СКР по Ростовской области.

Комментариев от Хантемирова или его представителей относительно вердикта суда не поступало. Название суда и дата вынесения приговора в сообщении следствия не указаны.

ООО "Виктория" в Миллеровском районе Ростовской области занимается разведением лягушек и дождевых червей, говорится на сайте "Фирмы-Ростова.ру".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 декабря руководитель предприятия в Волгодонске был заподозрен в невыплате сотрудникам 1,7 миллиона рублей.

Примечание:

"Гуковские шахтеры потребовали погашения долгов до конца года", "Имущество шахты "Кингкоула" выставлено на торги по сниженной цене", "Директор ростовского предприятия заподозрен в невыплате зарплаты 83 работникам".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 декабря 2017, 02:23

27 декабря 2017, 01:24

  • Рабочие "Кавказкабеля" начали получать зарплату за октябрь

    Руководство завода "Кавказкабель" обещает рабочим полностью выплатить зарплату за октябрь до конца года. На месте обанкротившегося предприятия собственник планирует открыть другое и перевести коллектив туда. Работники отнеслись к обещаниям с недоверием.

26 декабря 2017, 23:59

  • Александр Хуруджи сообщил о задержании брата

    Сергей Хуруджи, добивавшийся прекращения уголовного преследования, сегодня был доставлен к следователю, рассказал ростовский бизнесмен Александр Хуруджи, оправданный по делу о незаконном предпринимательстве и хищении денег у "МРСК Юга".

26 декабря 2017, 23:58

  • Защита рассказала о фальсификациях в деле Гезяль Байрамлы

    О фальсификациях в деле заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы свидетельствуют допущенные таможенниками ошибки и отсутствие видеозаписей с камер наблюдения на пограничном и таможенном постах, заявил адвокат Эльчин Садыгов.

26 декабря 2017, 23:52

  • МЧС предупредило о лавиноопасности на юге России

    Экстренное предупреждение об опасности схода лавин объявлено до вечера 27 декабря в горах Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана и Чечни.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты