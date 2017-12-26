Полицейские. Каир, Египет. Фото: REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH

26 декабря 2017, 20:09

Шестеро чеченцев задержаны в Египте

Уроженцы Чечни, жившие в Каире, задержаны в ходе полицейской облавы и помещены в депортационную тюрьму, сообщил представитель дагестанской диаспоры в Египте.

Власти Египта намерены депортировать в Россию шестерых уроженцев Чечни, задержанных во время облавы в каирском районе Файдуррахман. Жителей этого района, традиционно заселенного выходцами из бывшего СССР, задерживали прямо в квартирах, рассказал источник.

"Задержали десять человек, шестеро из них - чеченцы. По квартирам ходят и забирают. У одного из них четверо маленьких детей, теперь его ждет депортация, хотя у него есть разрешение на проживание", - процитировало слова представителя дагестанской диаспоры "Кавказ.Реалии".

По информации источника, задержанные находятся в тюрьме, ожидая принудительной депортации. Объяснения преследованию уроженцев Чечни он не дал.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре власти Египта выслали в Россию уроженку Дагестана Асият Абдулкаримову с ее семью несовершеннолетними детьми. Родственник женщины рассказал, что Абдулкаримова с детьми легально жила в Египте, однако после ее неудачной попытки получить убежище на Украине их разрешение на проживание аннулировали.

Примечание:

"Украинский суд отказался вынести решение об аресте уроженца Дагестана", "Российско-египетские учения десантников проходят на Кубани", "Двое граждан Армении ранены при нападении на туристов в Египте".

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