26 декабря 2017, 18:32

Бывший министр обороны Азербайджана арестован на 10 суток

Суд санкционировал административный арест бывшего министра обороны Азербайджана Рагима Газиева. Адвокат Рагима Газиева заявила о нарушении его права на защиту.

Как писал "Кавказский узел", Рагим Газиев, по словам его брата Рахаба Газиева, был задержан в Баку 25 декабря. Родные Газиева предполагают, что его могут преследовать из-за критики властей в опубликованном в Интернете интервью.

31-минутное интервью с Рагимом Газиевым, записанное 30 сентября 2017 года, 21 декабря опубликовало на своем канале в YouTube интернет-телевидение Kanal-13. Газиев раскритиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева "за нерешительность" в решении проблемы Нагорного Карабаха, "удручающее социальное положение инвалидов и ветеранов войны", "отсутствие заботы о семьях погибших воинов" и др. В заключение Газиев призвал Алиева уйти в отставку.

Брат Газиева, Рахаб, рассказал, что 25 декабря был вызван в отделение полиции, но когда сегодня он явился туда к назначенному времени, полицейские стали отрицать нахождение у них Рагима Газиева. "О месте содержания ничего не сообщали и нашему адвокату Зибейде Садыговой. Ближе к вечеру мне позвонил знакомый и сказал, что видел Рагима в здании Наримановского районного суда. Только после этого в 17-м отделении подтвердили, что мой брат арестован в административном порядке на 10 суток", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" брат арестованного.

По его словам, в полиции так и не пояснили причину задержания и ареста Рагима Газиева.

Бывшего министра приговорили к 10 суткам административного ареста, обвинив его в неподчинении полиции, предположил главный редактор газеты "Хурал" и член Центра защиты политзаключенных Аваз Зейналов (Зейналлы). "Именно по этому обвинению подвергают административным арестам критиков власти", - заявил он "Кавказскому узлу". Зейналов добавил, что также считает причиной преследования Газиева его критические выступления в адрес властей.

Рагим Газиев и ранее подвергался задержаниям после выступлений в СМИ. В номере оппозиционной газеты "Азадлыг" от 17 марта 2013 года Рагим Газиев выступил с открытым письмом к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором обвинил главу государства в опеке коррумпированных чиновников, преследовании инакомыслящих, равнодушии к смертям солдат в небоевых условиях и другом. Спустя два дня, вечером 19 марта, он был задержан недалеко от своего дома, но затем отпущен.

Как и Рахаб Газиев, журналист и правозащитник отметил, что полицейские сообщали о задержании Рагима Газиева противоречивые сведения. "Еще вчера в 17-м отделении полиции от нас приняли для Рагима Газиева питьевую воду, а сегодня с утра отрицали, что он там содержится", - сказал Аваз Зейналов.

В свою очередь адвокат Зибейда Садыгова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что целый день пыталась установить место содержания Газиева. "Сегодня я объездила все возможные полицейские учреждения, где могли содержать Рагима Газиева. В частности, я была в 17-м отделении Наримановского РУП, в самом РУП, главном управлении полиции города Баку, главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД. И везде отвечали, что его у них нет. Наконец, я поехала в Наримановский районный суд. Там также сказали, что Рагима Газиева туда не привозили. Уже ближе к вечеру выяснилось, что Рагима Газиева арестовали на 10 суток. Видимо, его в суд привезли после того, как я уехала оттуда", - сообщила Садыгова.

Она добавила, что Газиева должны были отвезти в Бинагадинский пункт содержания лиц, арестованных в административном порядке. "Если не получится сегодня встретиться, тогда уже с утра я вновь поеду туда", - сказала Садыгова.

По ее мнению, правоохранители грубо нарушили право Газиева на защиту. "Если даже ему дали адвоката по назначению, то все равно его права нарушены. После задержания ему должны были дать возможность связаться с родными и попросить привлечь для защиты его прав доверенного адвоката. Но этого не было сделано", - отметила Садыгова.

С другой стороны, по ее словам, согласно статье 30 КоАП Азербайджана, административному аресту не могут подвергаться мужчины старше 65 лет. "Рагиму Газиеву 74 года. Правда, в пункте 1 статьи 30 КоАП оговорены и исключения. Однако случаи исключений не детализированы. В любом случае, если суд ссылается на это, то должен привести разумные объяснения. Не думаю, что в данном случае могут быть какие-то разумные объяснения для заключения под стражу 74-летнего человека. Я обращусь по поводу применения этой крайней меры к омбудсмену", - пояснила адвокат.

Она отметила, что после встречи с Рагимом Газиевым, скорее всего, будет подавать апелляцию на арест. "Этот тот случай, когда надо подавать апелляцию, вести дело до Европейского суда по правам человека", - подчеркнула Садыгова.

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев относительно задержания и ареста Рагима Газиева, сославшись на отсутствие информации. В Наримановском районном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Рагиму Газиеву назначено административное наказание в виде 10 суток, но за что, не уточнили, и вопрос о применимости к Газиеву такого наказания также не прокомментировали.

Рагим Газиев занимал пост министра обороны Азербайджана с 1992 по 1993 год. Осенью 1993 года он был арестован по делу "об оккупации армянскими войсками городов Шуша и Лачин в Нагорном Карабахе в мае 1992 года". В сентябре 1994 года он сбежал из изолятора министерства национальной безопасности и скрывался в России. В 1995 году был заочно приговорен к смертной казни, которую впоследствии заменили на пожизненное заключение. 14 апреля 1996 года его задержала московская милиция, и через два дня он был передан правоохранительным органам Азербайджана. В марте 2005 года он был помилован.

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"