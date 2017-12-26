26 декабря 2017, 15:45

Суд отказал азербайджанскому активисту в досрочном освобождении

Сураханский райсуд Баку отклонил обращение оппозиционера Мамеда Ибрагима об условно-досрочном освобождении, основываясь на характеристике из колонии. Ибрагим намерен обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря Мамед Ибрагим представил начальнику колонии №16, где отбывает наказание, заявление с просьбой о смягчении наказания и условно-досрочном освобождении в связи с отбытием половины тюремного наказания. По истечении одной трети срока Ибрагим просил о смягчении ему наказания – переводе в колонию-поселение, но ему было отказано в этом.

Советник председателя партии Народного фронта Азербайджана Мамед Ибрагим был задержан 30 сентября 2015 года после жалобы Микаила Гулиева, утверждавшего, что Ибрагим избил его. Адвокаты заявили о фальсификации материалов дела, но 15 марта 2016 года суд приговорил активиста к трем годам лишения свободы

Рассмотрение обращение Мамеда Ибрагима состоялось сегодня на выездном заседании Сураханского районного суда под председательством судьи Эльчина Агаева, сообщил сын активиста Туран Ибрагим.

"Выездное заседание суда состоялось сегодня. У отца не было адвоката. Его прежнего защитника Ялчина Иманова отстранили от адвокатской деятельности. Права отца должен был защищать другой адвокат, Фариз Намазлы. Однако его поздно информировали о процессе, и в связи с занятостью по другим делам он не смог принять участие в процессе, а суд отказался переносить слушания", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Туран Ибрагим.

По его словам, суд оставил обращение активиста без удовлетворения. "Отец позвонил после процесса и сообщил, что его обращение отклонили. Суд мотивировал это тем, что отец якобы "не исправился". Так, руководство колонии дало негативную характеристику – якобы отец "ведет себя неправильно", "не соблюдает правила распорядка", "не научился заправлять постель" и так далее. На самом деле ему дали понять, что он не делает то, что ему говорят. А именно - не пишет прошения о помиловании, и потому остается в заключении", - отметил Туран Ибрагим.

Он добавил, что Мамед Ибрагим решил подать апелляционную жалобу на решение суда.

В Сураханском районном суде Баку корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что на выездном заседании в колонии №16 были рассмотрены обращения об УДО группы заключенных, в том числе Мамеда Ибрагима, добавив, что ходатайство активиста не было удовлетворено.

Сотрудники колонии №16 оказались недоступными для комментариев.

Оснований для отказа в просьбе об УДО для Мамеда Ибрагима у суда нет, ранее высказал свое мнение адвокат Фариз Намазлы, указав на то, что активист отбыл уже более двух третей срока, а также что статья, по которой он осужден, не относится к тяжким преступлениям.

"Кавказский узел" освещает случаи преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" опубликован также материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"