26 декабря 2017, 15:45
Суд отказал азербайджанскому активисту в досрочном освобождении
Сураханский райсуд Баку отклонил обращение оппозиционера Мамеда Ибрагима об условно-досрочном освобождении, основываясь на характеристике из колонии. Ибрагим намерен обжаловать решение суда.
Как писал "Кавказский узел", 4 декабря Мамед Ибрагим представил начальнику колонии №16, где отбывает наказание, заявление с просьбой о смягчении наказания и условно-досрочном освобождении в связи с отбытием половины тюремного наказания. По истечении одной трети срока Ибрагим просил о смягчении ему наказания – переводе в колонию-поселение, но ему было отказано в этом.
Рассмотрение обращение Мамеда Ибрагима состоялось сегодня на выездном заседании Сураханского районного суда под председательством судьи Эльчина Агаева, сообщил сын активиста Туран Ибрагим.
"Выездное заседание суда состоялось сегодня. У отца не было адвоката. Его прежнего защитника Ялчина Иманова отстранили от адвокатской деятельности. Права отца должен был защищать другой адвокат, Фариз Намазлы. Однако его поздно информировали о процессе, и в связи с занятостью по другим делам он не смог принять участие в процессе, а суд отказался переносить слушания", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Туран Ибрагим.
По его словам, суд оставил обращение активиста без удовлетворения. "Отец позвонил после процесса и сообщил, что его обращение отклонили. Суд мотивировал это тем, что отец якобы "не исправился". Так, руководство колонии дало негативную характеристику – якобы отец "ведет себя неправильно", "не соблюдает правила распорядка", "не научился заправлять постель" и так далее. На самом деле ему дали понять, что он не делает то, что ему говорят. А именно - не пишет прошения о помиловании, и потому остается в заключении", - отметил Туран Ибрагим.
Он добавил, что Мамед Ибрагим решил подать апелляционную жалобу на решение суда.
В Сураханском районном суде Баку корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что на выездном заседании в колонии №16 были рассмотрены обращения об УДО группы заключенных, в том числе Мамеда Ибрагима, добавив, что ходатайство активиста не было удовлетворено.
Сотрудники колонии №16 оказались недоступными для комментариев.
Оснований для отказа в просьбе об УДО для Мамеда Ибрагима у суда нет, ранее высказал свое мнение адвокат Фариз Намазлы, указав на то, что активист отбыл уже более двух третей срока, а также что статья, по которой он осужден, не относится к тяжким преступлениям.
"Кавказский узел" освещает случаи преследования активистов в регионах Кавказа на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" опубликован также материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".
Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"