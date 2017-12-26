26 декабря 2017, 12:05

Дагестанец обвинен в причастности к боевикам

Передано в суд дело жителя Дагестана, обвиняемого в оказании помощи участникам вооруженного подполья в Махачкале, сообщили сегодня в прокуратуре.

По версии следствия, в июне 2016 года житель Дагестана вступил в вооруженную группировку, действующую на территории Махачкалы. "Он обеспечивал скрытое перемещение участников НВФ (незаконного вооруженного формирования) по городу, а также выполнял иные поручения для обеспечения деятельности данного незаконного вооруженного формирования", - заявила прокуратура Дагестана.

Житель Дагестана обвинен по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом). Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Махачкалы, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в аналогичном преступлении обвинен другой житель столицы Дагестана. Он вступил в незаконную вооруженную группировку и предоставлял жилье ее участнику, заявили в прокуратуре 14 декабря.