26 декабря 2017, 10:06

Постпредство Калмыкии потребовало извинений канала ТНТ

Показ в сериале ТНТ буддийской статуэтки, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, оскорбляет чувства верующих, предположил 25 декабря замглавы постпредства Калмыкии при президенте.

Как писал "Кавказский узел", с 10 по 14 декабря представители компании Comedy Club Production и актеры ТНТ четыре раза публично извинились перед жителями Ингушетии за возмутившую зрителей сценку, где одна из актрис сыграла работницу эскорт-агентства. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров счел избыточными столь многочисленные извинения.

Практика публичных извинений появилась в Чечне и распространилась за ее пределы, отмечается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами".

В адрес постоянного представительства республики Калмыкия при президенте России поступили "многочисленные обращения" от жителей республики, возмущенных одним из эпизодов сериала ТНТ "Улицы", сообщил зампред постпредства Калмыкии при президенте России Баатр Лиджиев.

"Молодые люди в диалоге используют буддийскую статуэтку, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины, при этом допускаются некорректные сравнения, переходя на грани допустимого, оскверняя святыню", - сказал Баатр Лиждиев.

По его предположению, показанная сцена оскорбляет чувства верующих. "Мы просим руководство ТНТ принести извинения всем верующим и удалить данный эпизод из сериала. В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в судебные и правоохранительные органы", - привело 25 декабря его слова РИА "Калмыкия".

Издание также опубликовало соответствующее обращение Баатра Лиждиева к генеральному директору ТНТ, напечатанное на бланке постпредства и датированное 25 декабря.

На сайте телеканала ТНТ информация о реакции на обращение по состоянию на 10.05 мск не опубликована.

Напомним, что в июле 2016 года суд в Элисте признал дагестанского спортсмена Саида Османова виновным в осквернении статуи Будды и разжигании межнациональной розни. Османов был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, после чего вернулся в Дагестан.