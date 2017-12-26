26 декабря 2017, 07:57

Медведев распорядился помочь переселению россиян из-за рубежа под Астрахань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о согласовании программы помощи добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, живущих за рубежом.

Программа "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2017-2020 годы, проект которой согласовал Дмитрий Медведев, предусматривает переселение из-за рубежа квалифицированных специалистов и рабочих, владеющих востребованными на региональном рынке труда профессиями, отмечается в пояснительной записке к документу, размещенному сегодня на сайте правительства России.

Реализация программы позволит привлечь на территорию Астраханской области в 2017-2020 годах 600 соотечественников, уточняет пресс-служба правительства.

Распоряжение подготовлено МВД России для реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, которая была утверждена президентом в 2006 году, говорится в сообщении.

По данным главы МВД Владимира Колокольцева, всего за 10 лет в Россию вернулись по программе содействия добровольному переселению почти 675 тысяч соотечественников, из них в этом году - 90 тысяч, сообщили 13 ноября "Известия".