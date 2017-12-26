26 декабря 2017, 03:14

Жители поселка в Сочи выступили против водоканала

Жители поселка Мирный в Сочи заявили, что хотят, чтобы их дома были подключены к городской канализации по одной централизованной схеме. Однако руководство "Сочиводоканала" требует, чтобы жители подключались точечно и индивидуально.

Около 30 активистов поселка Мирный в Сочи провели 24 декабря сход, на котором озвучили проблему с канализованием поселка. По их словам, директор МУП "Сочиводоканал" Сергей Винарский не согласовывает проект централизованного канализования и подключения к городской канализации поселка за счет самих жителей, передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам жителей, после каждого дождя поселок затапливают сточные воды. К примеру, в декабре несколько домов в поселке были затоплены после того, как к 100-квартирному семиэтажному дому была проведена канализация.

Собственница дома, расположенного в переулке Березовом, Марина Ованесян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что застройщик дома без проекта и учета проходящих коммуникаций проложил канализационную трубу над водопроводной.

"Был нарушен уровень стока имеющейся аварийной канализации, и после прокладки новой трубы без учета имеющихся коммуникаций наши дома стало затапливать фекалиями, так как старая канализация не выдержала нагрузок", - заявила Марина Ованесян.

По словам еще одной участницы схода Елены Каменской, в доме, который был куплен и благоустроен на средства ее семьи, невозможно стало жить после того, как поселок стал застраиваться многоквартирными домами и гостиницами

"У нас болит голова от зловоний. Дети стали болеть. Никому в мэрии до этого дела нет. Сами ничего не делают, чтобы канализовать поселок, и нам не дают", - посетовала Елена Каменская.

Заместитель председателя ТОС "Южный" в поселке Мирный, член Экологического совета при главе города Сочи Вахтанг Цинделиани рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что жители поселка хотят, чтобы их дома подключили к городской канализации по одной централизованной схеме.

"Канализационная система всего поселка должна обслуживаться централизованно. Это удешевляет проект, его постройку и эксплуатацию по нашим подсчетам, на миллионы рублей. Но директор МУПа в согласовании централизованного проекта нам отказывает", - заявил Цинделиани.

Он отметил, что в местном водоканале требуют, чтобы жители поселка подключились точечно и индивидуально.

"Нас это, конечно, не устраивает, так как если одни будут делать канализацию, а другие сливать свои фекалии в ливневки, то какой тогда смысл вообще канализовать поселок?" - задается вопросом Вахтанг Цинделиани.

Он также отметил, что жители собрались на сход потому, что на улицах Перелетной, Ружейной, Камышовой, Хуторской, Тростниковой, Казачьей, Староохотничьей, а также в переулках Марсовом, Березовом и других из-за отсутствия центральной канализации происходят постоянные затопления сточными водами.

"Мы уже устали бороться за право на благоприятную среду обитания... Мы уже своими силами стараемся сделать канализацию, но нам только вставляют палки в колеса", - рассказала Марина Ованесян.

Ее поддержала соседка, военный пенсионер Маргарита Нестеренко. Она напомнила участникам схода, что проблемы в поселке начались после того, как во время подготовки к Олимпиаде были безграмотно выполнены работы по благоустройству.

"Рабочие зарыли все водоотводящие каналы, засыпали их землей, подняли уровень дороги на 30-40 сантиметров от наших дворов. И теперь каждый дождь нас топит", - рассказала Маргарита Нестеренко.

В пользу жителей поселка вынесено уже два решения суда с требованием устранить допущенные нарушения проекта и обустроить водоотведение в поселке Мирный за счет мэрии. Но в мэрии решение не исполняется из-за отсутствия средств в бюджете.

Житель поселка Сергей Ражев считает, что чиновники не заинтересованы в том, чтобы обустроить водоотведение в поселках Сочи.

"Им более выгодно собирать деньги за техусловия с отдельных домов и канализовать каждый дом отдельно. Но это невыгодно и нерентабельно для жителей, имеющих дома под ИЖС. Мы готовы сами централизованно и грамотно с помощью проектировщиков канализовать поселок", - сказал он на сходе.

По его словам, граждане, которые приобретают квартиры в домах, построенных в поселках вроде Мирного и узаконенных через суд без коммуникаций, вынуждены за свой счет их прокладывать и точечно подключаться к городским сетям.

"Такие манипуляции не рассчитаны по нагрузкам на сети, так как не вписываются в общий проект по канализованию", - отметил Сергей Ражев.

Еще один участник схода Хазар Демерчян считает необходимым запретить строить многоквартирные дома в поселке.

В 2016 году в поселке специалисты насчитали 50 гостиниц и 25 многоквартирных домов

Разработчик проекта канализования поселка Мирный, генеральный директор ООО "Югводпроект" Андрей Шашков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что канализование поселков в Сочи не отвечает стандартам и нормам.

"К примеру, в сложных геоусловиях Сочи единственно возможной системой канализования является вакуумная система вместо предлагаемой повсеместно напорно-самотечной и ее вариаций - только напорной или только самотечной. Напорно-самотечная система - это уже вчерашний день. В большинстве стран, и в том числе в элитных поселках России, используется вакуумная система. Она не такая дорогая в использовании и эксплуатации, более эффективна и долговечна. Но, видимо, для чиновников на местах она невыгодна", - отметил Шашков.

По его словам, подготовка к разработке проекта канализования поселка Мирный начиналась по просьбе главы города Анатолия Пахомова, который проявил интерес к проведению канализации во всех неканализованных поселках курорта к Олимпиаде.

"Он пригласил меня помочь в этом вопросе в поселке Мирный. Мы начинали подготовку к проекту с обследования поселка. Нам сказали в то время, что в поселке существует 300 дворов и проживает около 1000 человек. На этот расчет нужно было подготовить проект. Но мы не поверили бумагам и решили обойти все дворы лично с нашими сотрудниками и узнать хотя бы приближенное к реальному количество жителей, которые, естественно, нигде не регистрируются в летнее время и никем не учитываются. В результате обхода в 2016 году мы выявили около полутысячи дворов и домов", - рассказал он.

По его словам, земельные участки в поселке предназначены только для строительства домов под ИЖС, то есть не выше двух-трех этажей.

"Несмотря на правила использования земель, специалистами были выявлены 50 гостиниц, превышающих три этажа, и 25 многоквартирных домов до семи-восьми этажей. По нашим подсчетам, если в зимний период количество постоянных жителей варьируется в рамках до 3000 человек, то в летний период это число резко удваивается и, следовательно, растет нагрузка на канализационные сети уже от 6000 пользователей. При отсутствии канализации все эти фекальные стоки попадают в обычные ливневки, а оттуда прямым ходом через Олимпийский парк на его элитные пляжи. Поэтому канализование поселка Мирный с таким объемом людей просто необходимо. Об этом мы говорили с главой города, я объяснял ему преимущества вакуумной системы канализования", - рассказал Шашков.

Участники схода приняли решение написать письмо губернатору края и в правоохранительные органы

"Мы рассчитали, что каждому дому, в зависимости от его этажности, придется заплатить всего от 120 тысяч рублей с дома ИЖС до 5 миллионов с уже построенных МКД и многоэтажных гостиниц", - отметила Марина Ованесян.

Корреспондент "Кавказского узла" попросила работника, осуществляющего подключение коммуникаций к строящемуся в поселке многоквартирному дому, предоставить согласованный с водоканалом проект на проведение канализации.

"Если вы не верите мне на слово, что у нас есть разрешения от водоканала, то идите в МУП и проверяйте. К Новому году сюда заселяться люди. На 70% наш дом распродан, он узаконен судом", - сказал работник, представившийся Арменом.

Директор МУП "Сочиводоканал" Сергей Винарский отказался пояснить, выдавались ли техусловия на точечное подключение данного дома к городской канализации. "Я не помню", - заявил директор МУП.

По результатам схода активистка Марина Ованесян предложила написать коллективное письмо губернатору края, а также в правоохранительные органы, где будут изложены все накопившиеся проблемы в поселке и, в частности, проблема с проведением канализации. Участники схода поддержали это предложение, добавив пункт о необходимости проверить действия чиновников.

Адвокат сообщил, что инициативная группа может запретить точечные подключения объектов

"Все отношения между потребителями и собственниками городских сетей регулируются ФЗ-416 "О водоснабжении и водоотведении". К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся организация водоснабжения и водоотведения, утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ, согласование инвестиционных программ", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

Он также отметил, что "если руководитель МУПа уклоняется от своих полномочий, то инициативная группа, которой отказано в согласовании их проекта, может обратиться в суд с административным иском о понуждении органа местного самоуправления утвердить централизованный проект, сделанный специалистами, и запретить точечные подключения объектов, которые не имеют централизованных проектов".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"