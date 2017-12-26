26 декабря 2017, 04:13

Бывший министр обороны Рагим Газиев задержан в Азербайджане

В Баку задержан бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев. Из-за чего произошло задержание, не сообщается, однако родные Газиева предполагают, что его могут преследовать из-за критики властей в опубликованном в Интернете интервью.

Бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев был задержан днем 25 декабря в парке напротив станции столичного метро "Нариман Нариманов". Он был доставлен в 17-е отделение Наримановского районного управления полиции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его брат Рахаб Газиев.

"Сегодня (25 декабря) около 20.00 (19.00 мск) мне позвонили из 17-го отделения и сказали, что мой брат находится в этом учреждении. Я сразу же поехал туда. Там мне подтвердили, что мой брат находится у них. Но о причинах задержания ничего не сказали и предложили прийти туда 26 декабря в 10.00", - рассказал Рахаб Газиев.

Он предположил, что Рагима Газиева могли задержать из-за "последнего интервью в Интернете, в котором он резко раскритиковал власти".

31-минутное интервью с Рагимом Газиевым, записанное 30 сентября 2017 года, 21 декабря опубликовало на своем канале в YouTube интернет-телевидение Kanal-13, передает корреспондент "Кавказского узла".

Рагим Газиев в интервью раскритиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева "за нерешительность" в решении проблемы Нагорного Карабаха, "удручающее социальное положение инвалидов и ветеранов войны", "отсутствие заботы о семьях погибших воинов" и др. В заключение Газиев призвал Алиева уйти в отставку.

В дежурной части 17-го отделения полиции корреспонденту "Кавказского узла" не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что Рагим Газиев и ранее подвергался задержаниям после выступлений в СМИ.

В номере оппозиционной газеты "Азадлыг" от 17 марта 2013 года Рагим Газиев выступил с открытым письмом к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, в котором подверг критике его деятельность как главы государства. В письме Газиева содержались обвинения в опеке коррумпированных чиновников, преследовании инакомыслящих, равнодушии к смертям солдат в небоевых условиях и другие. Спустя два дня, вечером 19 марта, он был задержан недалеко от своего дома. Его доставили Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД. По словам бывшего министра, задержавшие его люди предупредили о возможных негативных последствиях для него в случае его выступлений в прессе. Спустя некоторое время Газиева выпустили, каких-либо конкретных официальных обвинений ему не предъявили.

Рагим Газиев занимал пост министра обороны Азербайджана с 1992 по 1993 год. Осенью 1993 года он был арестован по делу "об оккупации армянскими войсками городов Шуша и Лачин в Нагорном Карабахе в мае 1992 года". В сентябре 1994 года он сбежал из изолятора министерства национальной безопасности и скрывался в России. В 1995 году был заочно приговорен к смертной казни, которую впоследствии заменили на пожизненное заключение. 14 апреля 1996 года его задержала московская милиция, и через два дня он был передан правоохранительным органам Азербайджана. В марте 2005 года он был помилован.

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"