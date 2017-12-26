26 декабря 2017, 01:34

Активист Nida пожаловался на ухудшение здоровья в тюрьме

Ухудшилось состояние отбывающего тюремный срок активиста движения Nida Илькина Рустамзаде, сообщил его отец. В колонии ограничивают право активиста на телефонные разговоры, заявил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая 2014 года суд в Азербайджане приговорил восьмерых активистов Nida, в том числе Рустамзаде, к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет по обвинению в организации массовых беспорядков. Ни один из них вину не признал. Илькин Рустамзаде, осужденный на восемь лет, занимался блогерской деятельностью и в 2013 году организовывал акции протеста молодежи против небоевых потерь в армии. Из восьми осужденных Рустамзаде остается единственным, кто еще не вышел на свободу, остальные были помилованы.

Отец Илькина Рустамзаде Бакир Рустамов 25 декабря встретился с сыном в колонии №13. По итогам этой встречи он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что здоровье его сына ухудшилось.

"У моего сына и ранее были проблемы со здоровьем. Но несмотря на это, вот уже четыре месяца его не обследовали врачи. В последние дни у Илькина начались сильные боли в ногах, нарушилось и кровообращение. Сколько бы теплых вещей мы ему ни передавали, у него никак не согреются ноги. Общее его состояние - нехорошее. Остаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, простатой", - рассказал Рустамов.

Илькин Рустамзаде также рассказал отцу, что у него то и дело пропадают конспекты прочитанных в тюремной библиотеке книг. "Илькин часто в колонии посещает библиотеку, делает там записи из прочитанного. Когда он на время выходит подышать свежим воздухом, возвратившись, не обнаруживает своих записей. Это повторялось несколько раз", - сказал Рустамов.

Адвокат Рустамзаде Немат Керимли сообщил, что его подзащитного в колонии неправомерно лишают возможности говорить по телефону.

"Каждый осужденный согласно закону о правах и свободе лиц, содержащихся в местах заключения, имеет право дважды в неделю говорить по телефону по 15 минут. Но в последние недели Илькин лишен этой возможности. Заключенные имеют право и на квалифицированное медицинское обслуживание", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Керимли считает предвзятым отношение к Рустамзаде в колонии. "Все осужденные вместе с ним – семь других активистов - давно уже вышли на свободу. Видимо, Илькина так сурово наказывают за его непреклонность", - сказал адвокат.

Комментариями от представителей Пенитенциарной службы относительно информации от адвоката и от отца Илькина Рустамзаде "Кавказский узел" пока не располагает.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"