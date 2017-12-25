25 декабря 2017, 22:47

Политики рассказали о мотивах отказа от идеи прямых выборов в Карачаево-Черкесии

Депутаты проголосовали за отказ от референдума о прямых выборах главы Карачаево-Черкесии, решив не рисковать и с оглядкой на позицию Кремля, заявили представители "Партии возрождения России", партий "Яблоко" и "РОТ Фронт". К вопросу о возвращении прямых выборов оппозиционеры намерены вернуться после выборов президента России.

Как писал "Кавказский узел", за отказ от проведения референдума о прямых выборах главы Карачаево-Черкесии сегодня проголосовали 40 депутатов Народного собрания республики, поддержал референдум только один парламентарий. Вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум Карачаево-Черкесии, не соответствует пункту 6 статьи 12 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", решили депутаты.

Вопросы референдума субъекта Российской Федерации не должны противоречить законодательству РФ. Вопросы местного референдума не должны противоречить законодательству РФ и законодательству соответствующего субъекта РФ, указано в пункте 6 статьи 12 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Юристы проанализируют решение парламентариев

Депутаты отвергли идею референдума о прямых выборах главы Карачаево-Черкесии по формальным причинам, сказал корреспонденту "Кавказского узла" член совета "Партии возрождения России" Игорь Чикин.



"Мне сложно комментировать эти формальные причины. Это сделают наши юристы. Но причина отказа, по моему мнению, не в юридической, а в политической плоскости. Это политическое решение", - сказал Игорь Чикин.



По его словам, партия после выборов президента России "обсудит дальнейшие инициативы по возвращению прямых выборов в 2018 году".

"Мы отменили очередной съезд нашей партии, который был намечен на декабрь. Съезд состоится после президентских выборов. Все зависит от ситуации в стране, которая сложится после выборов. В связи с этим все стратегические решения, в том числе по выборам в Карачаево-Черкесии, будут обсуждаться на съезде после выбора президента России", - отметил Чикин.



Он также добавил, что партия "остается приверженной своей позиции и считает, что прямые выборы должны быть возвращены".

Избирком Карачаево-Черкесии 5 декабря направил депутатам республиканского парламента ходатайство инициативной группы по проведению референдума о прямых выборах главы региона. Инициативную группу по проведению референдума о прямых выборах главы Карачаево-Черкесии зарегистрировало со второй попытки реготделение "Партии возрождения России", инициативу поддержал Конгресс карачаевского народа.

Депутаты приняли решение с оглядкой на позицию Кремля



Председатель регионального отделения партии "Яблоко" Ахмед Абазов назвал решение депутатов ожидаемым.



"Я так и думал, что депутаты откажут в проведении референдума по возвращении прямых выборов. Не знаю, это решение в их интересах или нет. Также не понимаю, чем депутаты руководствовались при принятии такого решения. Этот вопрос вообще-то решается на уровне Москвы, но был шанс решить вопрос на местном уровне. Однако депутаты не знали, как к возвращению прямых выборов отнесется центр, поэтому не стали лишний раз рисковать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахмед Абазов.



Абазов отметил, что его партия "выступает против назначения кандидатов сверху и положительно относится к возвращению прямых выборов".



"Членов Совета Федерации, глав республик, мэров городов надо выбирать, а не назначать. Таким образом они будут напрямую обязаны своим избирателям , а не тем, кто их назначил. Наша партия тоже планировала подать такую же заявку, но в мэрию Черкесска, но теперь понимаем, что больше нет смысла, - считает председатель реготделения партии "Яблоко".



По его мнению, "пока не будет решения сверху, прямые выборы в Карачаево-Черкесии не будут возвращены".

В апреле 2013 года Владимир Путин подписал закон, наделяющий субъекты РФ правом отменять прямые выборы глав регионов. После этого прямые выборы были отменены во всех республиках Северного Кавказа за исключением Чечни. В марте 2017 года Конгресс карачаевского народа выступил с призывом вернуть прямые выборы главы Карачаево-Черкесии и глав всех уровней.

"Система продолжает работать на самосохранение"

Республиканские парламентарии не захотели рисковать, возвращая прямые выборы, считает председатель регионального отделения партии "Российский объединённый трудовой фронт" (РОТ ФРОНТ) Хасан Карабугаев.



"Сегодня депутатам парламента республики переигрывать ранее ими же принятое решение о фактическом запрете прямых выборов главы Карачаево-Черкесии - не с руки, да и команды такой им из Кремля, пока не поступало", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Хасан Карабугаев.



При этом он отметил, что "все же была надежда на мудрое решение депутато". "Вообще-то, где-то ещё теплилась надежда, что республиканские "слуги народа" наберутся смелости и совершат "маленькую глупость" во благо своего народа, которая бы позволила всем гражданам республики свободно и прямо решать: кого бы они сами желали видеть на посту главы региона. А если смотреть реалистично, то система продолжает, в поте лица, работать на самосохранение",- отметил Хасан Карабугаев.



По его словам, при действующей системе избиратели практически не влияют на результат выборов, и всё решает административный ресурс.

"И поэтому, из года в год, падает их доверие к выборам. Члены нашей партии приветствуют любые проявления подлинной демократии. Подчеркиваю, подлинной, а не той, с которой мы столкнулись в процессе недавних выборов органов местного самоуправления, когда "РОТ ФРОНТ" как и многие другие партии сняли с выборов по явно надуманным предлогам", - сказал Карабугаев.



По его мнению, все органы власти и управления надо формировать на основе прямых выборов. "Закон о референдуме таков, что провести его очень трудно. Поэтому, если референдум, в конечном счёте, всё же будет проведён , если он поможет выяснить мнения всех народов республики по вопросу прямых выборов или назначения главы республики, то это заслуживает одобрения", - подытожил Карабугаев.

Систему назначения глав регионов, отменившую народное избрание, Владимир Путин ввел 13 сентября 2004 года. Это решение стало одним из последствий теракта в Беслане, где боевики захватили школу с сотнями заложников, говорится в материале "Кавказского узла" "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"