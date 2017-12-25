25 декабря 2017, 20:06

Движение в Дагестане восстановлено после камнепада

Движение по автодороге Бежта - Хебда на Бежтинском участке, заблокированное ночным камнепадом, полностью открыто, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью камнепад произошел на автодороге Бежта - Хебда возле села Гунзиб на Бежтинском участке. Заблокированными оказались в общей сложности 50 селений - шесть населенных пунктов на Бежтинском участке и 44 населенных пункта в Цунтинском районе. С вечера 24 декабря в этих районах Дагестана действовало экстренное предупреждение о лавиноопасности.

Работы по расчистке дороги начались сегодня утром и завершились в 16.45. Участок автодороги республиканского значения Бежта - Хебда полностью расчищен, движение восстановлено, говорится в сообщении на сайте республиканского управления МЧС.

Также расчищен участок дороги республиканского значения Кидеро - Шаури - Агвали в Цунтинском районе Дагестана, где движение было заблокировано после схода снежной лавины.

По информации погодного сервиса "Кавказского узла", на Бежтинском участке ближайшей ночью ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха понизится с -2 до -6 градусов. Скорость восточного ветра усилится с 8 до 10 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.