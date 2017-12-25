25 декабря 2017, 19:30

Защита анонсировала перевод Гаджибекова из колонии в СИЗО

Бывший замминистра промышленности и энергетики Дагестана Руслан Гаджибеков после отмены приговора будет переведен из колонии в СИЗО, по решению суда он заключен под стражу на три месяца, заявил защитник Сергей Квасов.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря по решению Верховного суда России на повторное рассмотрение было направлено дело в отношении бывшего замминистра промышленности и энергетики Дагестана Руслана Гаджибекова.

В сентябре 2013 года первый замминистра промышленности и энергетики Дагестана Руслан Гаджибеков, в прошлом мэр Каспийска, был взят под стражу по делу о похищении несовершеннолетнего ради выкупа. Юношу удерживали в течение двух месяцев, пока отец подростка, крупный предприниматель, не заплатил 45 млн рублей за освобождение сына. Советский райсуд Махачкалы в июне 2017 года приговорил Гаджибекова к семи годам колонии строгого режима.

По словам адвоката Сергея Квасова, представляющего интересы Гаджибекова, его подзащитный находится под стражей и вскоре будет переведен из колонии в СИЗО Махачкалы.

"Верховный суд, отменивший приговор Советского райсуда и все последующие решения вышестоящих инстанций, одновременно вынес решение о заключении под стражу моего подзащитного на три месяца. Через некоторое время Гаджибекова переведут из колонии в махачкалинский СИЗО", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Квасов.

Адвокат констатировал, что "все начинается сначала". "Районный суд будет заново рассматривать обвинения против него в другом составе судейской коллегии. На сегодня все решения по делу отменены. Речи о реабилитации пока не идет. Для этого должен быть вынесен оправдательный приговор", - пояснил адвокат.

Он также уточнил, что Гаджибеков "был осужден не за похищение, а за пособничество в вымогательстве".

"Суть в том, что Гаджибеков заявлял, что он действовал по поручению отца похищенного юноши. А отец утверждал, что Гаджибеков действовал по собственному разумению, то есть в интересах боевиков. Непосредственно к похищению, лишению свободы и удержанию мальчика мой подзащитный не имеет отношения. Гаджибекову не предъявлялось такого обвинения", - утверждает Квасов.

Адвокат также подчеркнул, что он "пока не читал мотивировочную часть решения Верховного суда России". "Скорее всего, после новогодних каникул получим полностью решение и затем будем думать, что делать. Я считаю, что прокуратура уже не будет обжаловать решение Верховного суда. А вопрос вины и невиновности Гаджибекова вновь должен определить суд", - резюмировал Квасов.

В свою очередь дагестанский адвокат Шамиль Магомедов напомнил, что "отмена приговора сама по себе не является реабилитацией". "Компенсацию же осужденные смогут требовать лишь после вынесения оправдательного приговора и вступления его в силу", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов.

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"