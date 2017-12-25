25 декабря 2017, 15:32

Движение ограничено на пяти автотрассах Грузии

После снегопадов запрещено движение на участках дорог Коби – Гудаури, Жинвали – Барисахо – Шатили и Кода – Парцхиси – Манглиси – Цалка – Ниноцминда, ограничения введены на участке трассы Кутаиси – Ткибули – Амбролаури. Еще один участок автодороги Кутаиси – Ткибули – Амбролаури закрыт из-за камнепада, сообщил сегодня департамент автодорог Грузии.

Как писал "Кавказский узел", с 22 декабря в связи с ухудшением погоды на территории Грузии был введен запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге. Сегодня утром, по данным МЧС, число машин, которые ожидают проезда на Военно-Грузинской дороге достигло 626.

Закрыт для всех видов автотранспорта участок дороги Коби – Гудаури, ведущей к грузино-российской границе. Здесь проводятся активные снегоочистительные работы, а также есть риск схода снежных лавин. Также запрещена остановка транспорта на 134-135 километре участка дороги Млета – Гудаури, со ссылкой на департамент автомобильных дорог Грузии сообщает сегодня "Новости-Грузия".

По данным ведомства, из-за интенсивного снегопада запрещено передвижение для машин с прицепом или полуприцепом на 38-62 километре автомобильной дороги Кутаиси – Ткибули – Амбролаури.

Из-за снегопада запрещено движение для всех видов автотранспорта на 53-106 километре дороги Жинвали – Барисахо – Шатили и на 94-110 километре автомобильной дороги Кода – Парцхиси – Манглиси – Цалка – Ниноцминда, отмечает департамент.

"На 71-м километре дороги Кутаиси – Ткибули – Амбролаури обрушилась крупная скалистая масса, из-за чего на данном отрезке запрещено перемещение для всех видов транспорта. Объезд по дорогам через деревни Ица и Ахалсопели", – отмечается в сообщении ведомства.

Департамент автомобильных дорог призвал водителей ездить на машинах с "зимней" резиной и придерживаться установленных на дорогах режимов, сообщает "Sputnik-Грузия".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в районе Степанцминды облачно без осадков при температуре воздуха -6 градусов, скорость ветра 14 метров в секунду. В Гудаури сегодня ожидается переменная облачность, -5 градусов. В Ниноцминде сегодня осадки, температура воздуха также -5 градусов, ветер – восточный 16 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.