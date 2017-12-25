25 декабря 2017, 14:24

Минэнерго отчиталось о подаче электричества жителям Астраханской области

Ремонтные бригады устранили последствия утренних аварий на линиях электропередачи в городах Астраханской области, сообщило Минэнерго России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром около 24,7 тысячи жителей Астраханской области остались без электричества из-за массовых отключений, связанных с сильным ветром и мокрым снегом.

По данным Минэнерго России, без электроснабжения оставались жители 33 населенных пунктов и 108 социально значимых объектов.

"В 11.58 аварийно-восстановительные работы завершены и всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Астрахани облачно без осадков, температура воздуха 0 градусов, ветер 12 метров в секунду. В ночь на 26 декабря ожидаются слабые осадки, температура понизится до -1 градуса, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.