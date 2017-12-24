24 декабря 2017, 20:41

Очередь на Военно-Грузинской дороге превысила 400 машин

416 машин, в том числе 163 легковых и шесть автобусов ожидают проезда на Военно-Грузинской дороге, закрытой в связи с непогодой, сообщили в МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", запрет на проезд большегрузов был введен в ночь на 22 декабря в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии. 23 декабря очередь из большегрузов на Военно-Грузинской дороге достигла 97 машин. В тот же день запрет на проезд был введен для всех видов транспорта. На дороге открыты пункты обогрева и питания.

Сегодня к 18.00 мск очередь на дороге достигла 416 машин, в том числе шесть автобусов, 247 большегрузов и 163 легковых автомобиля, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ситуация на Военно-Грузинской дороге активно обсуждают пользователи соцсети.

"На границе на российской стороне кафе-магазин забит людьми. Негде даже стоять", - написала в 18.57 мск Оксана Евланова в группе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" в соцсети "ВКонтакте".

"В Грузии снег закончился. Дорогу чистят активно. Завтра после обеда легковые, скорее всего, поедут. Всем - терпения и удачи", - сообщил в 19.20 мск другой пользователь, Владимир Петрович.

Для тех, кто путешествует из России в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" подготовил материал "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", где рассказывается, как спланировать поездку по Военно-Грузинской дороге. На "Кавказском узле" также содержится справка о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в районе Степанцминды будет идти дождь при температуре воздуха -2 градуса, скорость ветра 17 метров в секунду. Днем 25 декабря осадков не ожидается, температура снизится до -6 градусов, скорость ветра - до 14 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.