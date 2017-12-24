24 декабря 2017, 18:05

Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено в Дагестане

Спасатели предупредили о лавиноопасности в Дагестане после схода лавины на Бежтинском участке.

"В период с 18.00 (мск) 24 декабря до 18.00 (мск) 25 декабря в Цунтинском районе и на Бежтинском участке Республики Дагестан лавиноопасно", - сообщили сегодня в ГУ МЧС России по Дагестану.

Ведомство призвало местных жителей и туристов воздержаться от дальних поездок и походов на лавиноопасные участки.

Вечером 23 декабря лавина сошла на автодорогу районного значения "Анцух-Бежта" на Бежтинском участке в пяти километрах от населенного пункта Тлядал, проинформировали в МЧС.

"В результате схода лавины пострадавших нет. Автодорога перекрыта не полностью, имеется возможность реверсного движения. Имеются объездные дороги через Цумадинский и Цунтинские районы", - сообщается на сайте республиканского МЧС.

Ранее "Кавказский узел" сообщал о сходе лавины 9 апреля на автомобильную дорогу республиканского значения в районе населенного пункта Гунзиб в Дагестане. После схода лавины автодорога была закрыта до 10 апреля.

Примечание:

"Продлен прогноз о лавиноопасности на Кубани", "МЧС предупредило о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии", "Предупреждение об опасности схода лавин продлено в Адыгее".

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