24 декабря 2017, 12:17

Пункты обогрева и питания открыты на Военно-Грузинской дороге

Вторые сутки из-за снегопада остается закрытой Военно-Грузинская дорога на участке от Владикавказа до Ларса, на границе для водителей открыты пункты обогрева и питания.

Как писал "Кавказский узел", с 12.15 мск 23 декабря проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии.

По данным представителя МЧС по Северной Осетии, с обеих сторон российско-грузинской границы скопились сотни машин. Точное количество не сообщается. Водители, ожидающие открытия в Северной Осетии, могут воспользоваться пунктами обогрева и питания, заявил представитель ведомства.



"Закрытие дороги идёт с грузинской стороны, поэтому мы не можем дать прогнозов по открытию трассы. На месте организованы пункты обогрева и питания для ожидающих открытия дороги водителей", - цитирует сегодня представителя МЧС ТАСС.

Открытия дороги ожидают водители как со стороны России, так и со стороны Грузии. "Стоим со стороны Грузии, дороги перекрыты полицией никого и близко не подпускают к перевалу", - написал Алексей Ломонд в группе "Ситуация на КПП "Верхний Ларс" в соцсети "ВКонтакте".

"Только что мчсники сказали, что три дня точно еще закрыто будет", - написала Вика Викторовна.

"Не откроют, пока не прекратится снегопад, ну включите логику - во время снегопада чисть не чисть - смысла нет, тем более угроза схода лавины", - заметил Саша Муха.

В свою очередь в Грузии патрульная полиция приостановила движение всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги Гудаури-Коби. По информации МВД, полицейские останавливают все автомобили в поселке Жинвали, сообщают о перекрытии дороги и советуют разместиться в близлежащих населенных пунктах.

"Водителям, направляющимся в Российскую Федерацию, объясняют, что из-за лавиноопасности на участке Гудаури-Коби в ближайшие часы добраться до российско-грузинской границы они не смогут", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД Грузии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в районе Степанцминды будет идти дождь при температуре воздуха -4 градуса, ветер скоростью 17 метров в секунду. Днем 25 декабря также ожидаются осадки, температура повысится до -2, скорость ветра снизится до 12 метров в секунду. 26 декабря будет идти слабый дождь, температура -6 градусов, ветер усилится до 14 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.