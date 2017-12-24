24 декабря 2017, 09:20

Сторонники Навального задержаны на выезде из Астрахани

Десять сторонников Навального, запланировавших участие в акции в Волгограде, задержаны на выезде из Астрахани.

По словам руководителя городского штаба Навального в Астрахани Александра Когута, активисты были задержаны сегодня на посту ДПС в Астрахани около 06.00 по местному времени (05.00 мск).

"Группой из 11 человек мы выехали на автобусе из Астрахани в Волгоград, чтобы посетить акцию в поддержку Навального в Волгограде. Около шести утра нас остановили на выезде из города, на посту ДПС. Потребовали паспорта на проверку. При диалоге выяснилось, что нас ждали. Сотрудники не представились, забрали паспорта и закрылись в своей кабинке. С шести утра мы пытаемся вернуть свои паспорта", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Когут.



По его утверждению, полицейские остановили автобус с активистами "под предлогом того, что пассажиры якобы не были пристегнуты". У активистов также спрашивали фактический адрес проживания и место работы.

Александр Когут рассказал, что помимо него на посту ДПС были задержаны активисты Илья Дунин, Артем Тербалян, Кирилл Андрианов, Ярослав Савин, Магомед Рамазанов, Константин Коловизнин, Лилия Шамакова, Михаил Горшков и Арсентий Гундарев.

По состоянию на 09.00 мск, активистов "пригласили проехать в РОВД", заметил Когут. "Нам сказали, что отдадут паспорта в РОВД, если мы скажем, что ехали на митинг Навального в Волгоград", - сообщил Александр Когут.

Алексей Навальный заявил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. "Кавказский узел" попытался разобраться в его позиции относительно проблем Кавказа и изложил 10 связанных с регионом тезисов политической программы оппозиционера в справке "Навальный: кавказское измерение".

Новости о протестных акциях сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Акции Навального".

Автор: Елена Гребенюк; источник: корреспондент "Кавказского узла"