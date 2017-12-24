24 декабря 2017, 07:21

МЧС предупредило о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

Экстренное предупреждение в связи с опасностью схода лавин в горах объявлено в Кабардино-Балкарии.

По данным МЧС по республике, опасность схода лавин в горах Кабардино-Балкарии существует до 18.00 24 декабря.

"До 18.00 24 декабря 2017 года в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 1500 метров лавиноопасно", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Терсколе ожидается умеренный дождь, температура воздуха -5 градусов, ветер шесть метров в секунду. В ночь на 25 декабря осадков также не ожидается, прогнозируется понижение температуры воздуха до -6 градусов и усиление ветра до 8 метров в секунду. Днем 25 и 26 декабря осадки не ожидаются. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Экстренное предупреждение о лавиноопасности объявлено в шести регионах СКФО", "Дорога Терскол - Азау в Приэльбрусье открыта", "МЧС предупредило о сильном ветре в горах Кабардино-Балкарии".

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