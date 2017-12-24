24 декабря 2017, 06:32

Нелегальные мигранты из Сочи добились перевода в центр временного содержания

Задержанные в Сочи за нарушение миграционного законодательства мигранты после пребывания в условиях, которые они сравнили с пыточными, доставлены в центр временного содержания в Гулькевичи. Граждане Узбекистана рассказали, что впервые после недели нахождения в закрытом помещении получили возможность поесть горячей пищи и искупаться в душе.

Как сообщал "Кавказский узел", задержанные в Сочи за нарушение миграционного законодательства граждане Украины и Узбекистана пожаловались на пыточные условия содержания. Вместо того чтобы доставить их в центр временного содержания в Гулькевичи, в течение нескольких суток их держали в неприспособленном помещении в Адлере, без душа, туалета и не обеспечивая питанием.

Сообщение с жалобой на нарушение прав мигрантов поступило на смс-сервис "Кавказского узла". 14 граждан Украины и Узбекистана содержатся в городе Сочи, на улице Кирпичной, 24а в помещении площадью 12 квадратных метров, рассказал автор сообщения.

Мигрантов, пожаловавшихся на пыточные условия содержания в курортном городе, приставы доставили в центр временного содержания иностранных граждан 23 декабря.

Группу из десяти мигрантов вывезли из Сочи поздно вечером 22 декабря, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" подруга гражданина Украины Александра Алексеенко Катерина Булохова.

"По договоренности с Александром я собралась в установленное время посещения с 20.00 до 22.00, чтобы передать ему теплую одежду, питание и деньги... Свидания разрешили по 15 минут. Когда я подъехала, мне сообщили, что Александра только что повезли в Гулькевичи, и если я хочу ему что-то передать, то могу его догнать на посту ГАИ на Мамайском перевале. Мне пришлось брать такси. Хорошо, что я передала теплые вещи", - рассказала Катерина Булохова.

Один из мигрантов из Узбекистана по телефону рассказал корреспонденту "Кавказского узла", как и в каких условиях их вывозили из Сочи.



"После выхода статьи на "Кавказском узле" о нашей жизни в Сочи нам сообщили, что нас вывозят в Гулькевичи, просили нас больше не жаловаться... В этот же день привезли еще человек 10 из суда Адлера - все мои сограждане из Узбекистана. В УАЗ, который подогнали, мы все не вместились, забрали одного гражданина Украины, девять граждан Узбекистана и меня в том числе. Остальные четверо узбеков, которые сидят с 20 декабря, не поместились. То есть с новыми 10 узбеками, которых заселили туда 22 декабря, в этой комнате опять 14 человек. Нас везли по серпантину около трех часов до пересадки в Лазаревском районе. Многих стошнило. Останавливались часто, так как людей рвало. В УАЗе воняло бензином. В Гулькевичи приехали часа в 4 утра... Тут снег по колено. Холодно", - рассказал гражданин Узбекистана.



В бараках, по его словам, находятся около 200 человек, в основном граждане Узбекистана и Украины. "Есть с десяток женщин, семейные пары с детьми. В комнатах по 7-8 человек. Утром нас покормили, мы смогли сходить в душ. Ходим в туалет свободно, когда хочется. Конечно, условия намного лучше, чем в Сочи. Мы спрашивали, когда нас отсюда отпустят на родину и как? Нам объяснили, что будут вывозить на автобусах, когда наберется нужное количество людей", - рассказал мужчина, просивший не называть его имя.



По его словам, он не надеется получить заработную плату за свой труд на частной автозаправке в Лоо и на пляже в Лоо, поскольку, по его словам, предприятия принадлежат депутату Госдумы. "У этого человека большие связи, в том числе с полицией, нам жаловаться некуда. Хорошо, что хоть остались живы. После развала СССР в Узбекистане очень плохая жизнь. Работы нет. Денег совсем нет. Кормить семьи нечем. Вот и едем в Россию заработать", - рассказал мигрант из Узбекистана.

Напомним, что в ходе подготовки к Олимпиаде в Сочи в 2013 году был открыт центр временного размещения для нелегальных мигрантов. Он был рассчитан на 500 человек. Власти объяснили необходимость его открытия тем, что на объекты, строящиеся к Играм, подрядчиками в массовом порядке нанимались мигранты. В августе 2016 года организация "Южный правозащитный центр" сообщила о голодовке 108 мигрантов в центре, которые из-за задержек в связи с переводом Федеральной миграционной службы в состав МВД никак не могли вернуться на родину. В конце 2016 года центр был закрыт.

Центр временного содержания иностранных граждан в Гулькевичах является структурным подразделением отдела МВД России по Гулькевичскому району, и содержание иностранных граждан и лиц без гражданства в этом месте производится за счет МВД, рассказала корреспонденту представитель пресс-службы краевого управления полиции Мария Пирогова.

"Что касается транспортировки данных лиц до центра в Гулькевичах и затем выдворения их в страны, из которых они прибыли, то этот вопрос находится в финансовом ведении ФССП (Федеральной службы приставов)", - пояснила Мария Пирогова.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от официальных представителей службы судебных приставов относительно жалоб мигрантов. Сотрудник службы, отказавшийся представиться, рассказал, что объяснил задержку отправки мигрантов в Гулькевичи сразу после решений судов отсутствием средств.

"Денег ежедневно вывозить по 5-10 человек в Гулькевичи, которых суды Сочи выдворяют каждый день, нет. От Адлера до Гулькевичей около 500 км или восемь часов езды на машине в один конец. Затем конвойные и водитель едут холостым ходом назад. То есть это тысяча километров ради 5-10 человек в день... В месяц 150 000 рублей уйдет только на бензин, если возить мигрантов с такой периодичностью", - рассказал сотрудник службы.

По данным сотрудников правоохранительных органов Сочи, мигрантов, в отношении которых имеются решения судов о выдворении из страны, вывозят в центр два-три раза в месяц. "Когда набирается человек сто мигрантов, то их вывозят", - рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Незнание мигрантами языка и законов - не повод их унижать

Массовые случаи нарушения прав мигрантов фиксировались в Сочи как во время подготовки к Играм-2014, так и после Олимпиады. При этом периодически возникали проблемы со своевременным выдворением мигрантов с территории России, а также с содержанием их вне депортационного центра, прокомментировал ситуацию председатель "Южного правозащитного центра" Семен Симонов, руководивший приемной сети "Миграция и право" в период подготовки и проведения Олимпиады.



"Мы неоднократно поднимали эти вопросы, и нам неоднократно объясняли, что они упираются в финансирование. Однако это совершенно не повод нарушать права граждан на человеческое содержание и своевременное решение их вопросов", - подчеркнул Семен Симонов.

Он добавил, что когда ему стало известно о случае с содержанием 14 человек в неприспособленных условиях, то сразу обратился в прокуратуру и СКР по данному факту.

"Мое обращение датировано 21 декабря. Однако ответ мной еще не получен", - сказал Семен Симонов.

Он добавил, что даже если суды установили факт нарушения миграционного законодательства каким-то иностранным гражданином, это не повод закрывать глаза на проблему использования нелегальной рабочей силы предпринимателями, а также на невыплату ими зарплаты.

Напомним, по оценкам правозащитников, уже после проведения Олимпиады задолженность перед строителями, занятыми на олимпийских объектах, превышала 30 миллионов рублей.

"Трудовые мигранты не имеют в Сочи никаких прав. Они плохо владеют русским языком. Им не предоставляются бесплатные адвокаты. Они не знают законодательства. Единственная цель, с которой они приезжают в Россию, - заработать. Но незнание ими языка и законов - не повод унижать и нарушать их права", - резюмировал Семен Симонов.

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"