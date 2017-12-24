24 декабря 2017, 03:07

Жительница Тюмени пожаловалась на аферу с недвижимостью в Сочи

Владельцы жилищно-строительного кооператива и риэлторской фирмы в Сочи взяли деньги за квартиру в несуществующем доме, а следователь возбудила уголовное дело в отношении "неустановленных лиц", хотя личности аферистов известны, сообщила жительница Тюмени Рушания Велижанина.

Сообщение от потерпевшей от действий учредителей ЖСК в Сочи пришло на смс-сервис "Кавказского узла" 12 декабря. Рушания Велижанина сообщила об афере учредителей жилищно-строительного кооператива, которые "собирают с доверчивых граждан деньги на жилье, не имея даже земли, привлекая людей через риэлторов".

Рушания Велижанина 23 декабря рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в Тюмени у нее живет отец-инвалид, ради которого и планировался переезд на юг.

По ее словам, в феврале 2017 года представители жилищно-строительного кооператива и риэлторской фирмы в Сочи показали ей участок земли, на котором планировалось строительство многоквартирного дома. По словам представителей ЖСК, дом будет сдан до третьего квартала 2018 года, после чего Велижаниной будет передана квартира проектной площадью 25,66 квадратного метра на первом этаже.

"Они даже отвезли меня на участок и показали его. Позже я узнала, что такого участка на кадастровой карте вообще не существует. А тот участок, который мне показали, является чужим и фиктивным продавцам никогда не принадлежал. Но тогда я не могла даже подумать об этом, так как у нас в северном районе нет таких мошеннических схем и, более того, я не могла даже поверить, что в центре Сочи могут твориться такие преступления", - рассказала Велижанина.

Она сообщила, что заключила с представителями ЖСК договор о внесении паевых взносов 8 февраля 2017 года.

"Когда я приехала летом, то увидела, что на данном участке ничего не строится", - рассказала она.

По ее словам, она обратилась к представителям ЖСК с просьбой вернуть ей более двух миллионов рублей, но этого не произошло.

"На меня посыпались угрозы и требования больше не беспокоить их. На мои звонки они перестали отвечать... Я пробовала решить проблему мирно, но когда поняла, что это невозможно, пошла в полицию и написала заявление", - рассказала она.

Она рассказала, что после того как она отнесла в полицию все документы, следователь возбудила уголовное дело по факту "мошенничества" в отношении "неустановленных лиц".

"Когда я стала спрашивать ее, почему лица не установлены, если я вам передала документы, где написаны имена людей, ограбивших меня, и которые продолжают обманывать людей по такой же схеме, следователь потребовала не учить ее и сказала, что "так надо", - рассказала Велижанина. По ее словам, спустя полмесяца следователь так ничего и не сделала.

23 декабря Рушания Велижанина сообщила о действиях представителей ЖСК и следователя в прокуратуру и МВД Краснодарского края.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с представителями жилищно-строительного кооператива. По телефону они согласились продать квартиры в ЖСК, однако когда корреспондент пришла в их офис вместе с Рушанией Велижаниной, сотрудники организации отказались разговаривать и пригрозили вызвать полицию. Следователь также отказалась отвечать на вопросы корреспондента.

"Если потерпевшее от них лицо показывает на них (учредителей и руководителя ЖСК, - прим. "Кавказского узла") и предоставляет документы, что это именно они получили ее деньги, то следователь незамедлительно должна задержать этих лиц на 48 часов и за это время обратиться в суд с просьбой для избрания им меры пресечения на основании возбужденного уголовного дела", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

Он рекомендовал написать на следователя заявление в СКР и прокурору с требованием провести в отношении нее проверку по статье 300 "Незаконное освобождение от ответственности". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Если лицо, совершившее преступление, известно, а следователь пишет, что оно не установлено, то это образует состав преступления по статье 300 УК РФ", - пояснил адвокат.

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"