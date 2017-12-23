23 декабря 2017, 23:25

Полный запрет на проезд введен на Военно-Грузинской дороге

Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех видов транспорта в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 22 декабря в связи с ухудшением погодных условий был введен запрет на проезд большегрузов. Сегодня к 12:00 мск очередь из большегрузов достигла 97 машин, проинформировали в североосетинском управлении МЧС. В то же время пользователи соцсетей сообщили, что "проезд закрыт для всех".

Запрет для всех видом транспорта введен сегодня с 12.15 мск и будет действовать до особого распоряжения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Ведомство рекомендовало водителям воздержаться от поездок в данном направлении.

Пользователи соцсети "ВКонтакте" сообщили, что запрет будет действовать до понедельника, 25 декабря. "Ребят только что оттуда, всех разворачивают, там лавиной накрыло... Сказали, что до понедельника точно не будет открыт, а после - еще не факт", - написал в 19:06 мск Давид Погосян в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс".

"На стороне Осетии тоже труба. Дороги закрыли, и еще столбы повалило, люди без света сидят, но сказали, что завтра расчистят дорогу", - написал в 21.24 мск другой пользователь Рома Лучник.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в районе Степанцминды будет идти дождь при температуре воздуха -4 градуса, ветер скоростью 17 метров в секунду. Днем 24 декабря также ожидаются осадки, температура повысится до -2, скорость ветра снизится до 12 м/с. 25 декабря будет идти слабый дождь, температура -6 градусов, ветер усилится до 14 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.