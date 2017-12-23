Военно-Грузинская дорога. Фото Ахмеда Альдебирова для "Кавказского узла"

23 декабря 2017, 15:09

Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 97 грузовиков

Военно-Грузинская дорога вторые сутки закрыта для проезда большегрузов из-за снегопада.

Как информировал "Кавказский узел", запрет на проезд большегрузов был введен в ночь на 22 декабря в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии. К концу дня на Военно-Грузинской дороге образовалась очередь из 63 большегрузов.

По состоянию на 12:00 мск очередь из большегрузов достигла 97 машин, говорится сегодня на сайте североосетинского управления МЧС.

Грузинская сторона ввела на участке Гудаури - Коби ограничение для машин с прицепом и полуприцепом, передают информацию департамента автодорог министерства регионального развития и инфраструктуры "Новости-Грузия".

Пользователи соцсети обсуждают ситуацию на Военно-Грузинской дороге. https://vk.com/vrlarsПользователи соцсети "ВКонтакте" сообщили о закрытии Военно-Грузинской дороги в российском направлении. "Стоим в Коби ... Снег идет, перевал закрыли для всех", - написал Александр Шикин в 12:38 мск в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс".

"Направление Грузия - Россия. Валит снег. Даже до Гудаури добраться сложно. В департаменте дорог говорят, что два дня точно будет закрыто", - сообщил на страничке группы в 12:19 мск другой комментатор, Дмитрий Тилькунов.

Для тех, кто путешествует из России в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" подготовил материал "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", где рассказывается, как спланировать поездку по Военно-Грузинской дороге. На "Кавказском узле" также содержится справка о Военно-Грузинской дороге.

Отметим, что сегодня была закрыта и другая трасса, связывающая Россию с Южным Кавказом - Транскавказская магистраль.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в районе Степанцминды обильные осадки, температура воздуха -2 градуса, ветер дует со скоростью 17 метров в секунду. В ночь на 24 декабря осадки будут умеренными, воздух охладится до -4, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также и в легкой версии.

Примечание:

"Грузия закрыла проезд к российской границе", "Дорога от Владикавказа до Ларса закрыта для грузовиков", "На двух дорогах Грузии введены ограничения".

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