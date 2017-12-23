23 декабря 2017, 10:20

Житель Грозного осужден за ношение боевой гранаты

Суд приговорил к полутора годам колонии-поселения грозненца, задержанного с гранатой РГД-5.

Мужчина был задержан в октябре, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" офицер чеченской полиции. "Задержанный пояснил, что приобрел ее в 2011 году и с тех пор хранил по месту своего проживания", - сказал полицейский.

По словам правоохранителя, 22 декабря Ленинский ройный суд Грозного 22 декабря признал задержанного виновным по ч.1 ст.222.1 Уголовного кодекса России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывных устройств). Суд учел раскаяние обвиняемого и приговорил его к году и шести месяцам в колонии-поселении, проинформировал полицейский.

Максимальный срок наказания по данной статье составляет пять лет заключения. Комментариями осужденного или его представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 июля суд в Чечне приговорил к 8 годам и 2 месяцам колонии строгого режима жителя Грозного Руслана Дадаева, задержанного с оружием и боеприпасами.

 

Примечание:

"Житель Чечни обвинен в причастности к вооруженному подполью и убийству полицейского", "Двое жителей Чечни задержаны за незаконное изготовление оружия", "Жительница Чечни осуждена за незаконное хранение оружия и боеприпасов".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 декабря 2017, 00:56

23 декабря 2017, 23:59

23 декабря 2017, 23:25

23 декабря 2017, 22:09

  • 2 Власти Чечни рапортовали о росте числа туристов

    С начала года Чечню посетили более 90 тысяч туристов, что на 20 процентов выше, чем за аналогичный период 2016 года. На новогодние праздники Чечню могут посетить более 8 тысяч туристов, заявили в комитете по туризму правительства республики.

23 декабря 2017, 21:00

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты