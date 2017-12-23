23 декабря 2017, 10:20

Житель Грозного осужден за ношение боевой гранаты

Суд приговорил к полутора годам колонии-поселения грозненца, задержанного с гранатой РГД-5.

Мужчина был задержан в октябре, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" офицер чеченской полиции. "Задержанный пояснил, что приобрел ее в 2011 году и с тех пор хранил по месту своего проживания", - сказал полицейский.

По словам правоохранителя, 22 декабря Ленинский ройный суд Грозного 22 декабря признал задержанного виновным по ч.1 ст.222.1 Уголовного кодекса России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывных устройств). Суд учел раскаяние обвиняемого и приговорил его к году и шести месяцам в колонии-поселении, проинформировал полицейский.

Максимальный срок наказания по данной статье составляет пять лет заключения. Комментариями осужденного или его представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 июля суд в Чечне приговорил к 8 годам и 2 месяцам колонии строгого режима жителя Грозного Руслана Дадаева, задержанного с оружием и боеприпасами.

источник: корреспондент "Кавказского узла"